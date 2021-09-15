渡華路消防大樓地基工程致港鐵隧道沉降　工程師料列車行車仍安全

渡華路尖沙咀消防局綜合大樓地基工程，因導致港鐵九龍站與奧運站之間的東涌線隧道出現沉降，需要停工。屋宇署和建築署視察後，已確認結構安全，工程承建商會制訂緩解措施，減低鐵路設施影響。

資深土木工程師倪學仁今日（15日）在港台節目《千禧年代》指，估計局部沉降導致的坡度若在安全水平，仍可繼續行車，相信港鐵每日有檢查斜度。他又估計，很大機會因新消防大樓的地基工程涉及抽水工序，減低港鐵隧道附近土壤水壓導致沉降，承建商可透過灌漿工程作補救。



港鐵九龍站與奧運站之間隧道出現沉降。（資料圖片/蔡正邦攝）

港府上周公布，因應現行鐵路保護機制，涉事渡華路新消防綜合大樓地盤，一個涉及港鐵東涌線九龍至奧運站行車隧道的監測點，於本月7日錄得沉降20.27毫米，較20毫米的停工指標「輕微」超標。上址原有的消防大樓地基工程需要停工，屋宇署和建築署視察後，已確認結構安全，工程承建商會制訂緩解措施，減低鐵路設施影響。

資深土木工程師倪學仁指，由於涉事的東涌線行車隧道位於填海區，水流會導致地質更複雜。他估計因涉事消防大樓地盤的地盤工程涉及抽水工序，令隧道附近的土壤水壓減低，出現沉降。他指，若出現局部沉降，而相關坡度仍在安全水平，港鐵仍可行車，相信港鐵每日有檢查斜度。

至於緩解措施，他指可透過灌漿工程作補救，一方面可減低土壤的滲水系數，減少水流入地盤，而外面土壤的地下水會補充，變相減低水壓跌幅。他又指，灌漿工程可令泥土固結，減少土壤移動。他指，有關方面可設儀器監測土壤水壓力變化。