過去3個月約三分一確診患者已打齊兩劑疫苗　一人危殆未打針

本港疫苗接種率接近65%，政府早前亦容許打齊兩針的外傭來港工作。食衞局局長陳肇始回覆議員質詢時指出，過去3個月91宗確診個案已打齊兩針疫苗，佔總體確診個案271宗約三分一，但已打齊針的所有患者均病情穩定，無病徵的比率亦較高。



（香港01製圖）

陳肇始引述衞生署資料，本港在6至8月期間共錄得271宗確診個案，有91宗已打齊兩針疫苗，當中有77%患者無病徵，相對180宗沒有或未完成接種疫苗的個案，有66%人無病徵，打齊針無出現病徵的比率較高。而據醫管局資料，在9月8日的過去3個月，所有打齊針的個案病情穩定，沒有或未打齊針的患者，則有一宗個案曾經病情危殆。

而6月至8月期間，機場共有約77,000人抵港入境並需接受檢疫，當中約46,000人已打齊針，佔約六成；6、7及8月份分別有33%、64%、及80%已完成接種疫苗。

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長者疫苗接種率偏低，政府近日針對長者「谷針」，陳肇始在回覆中指出，醫管局擬於短期內，向專科或普通科門診覆診的病人簽發「轉介信」，予病人可到社區疫苗接種中心接種疫苗；亦正與醫管局商討在個別公立醫院設立疫苗注射站。

負責新冠疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今日亦向傳媒表示，已在18區起動，透過健康講座、醫療諮詢和即場打針的安排，協助長者接種疫苗，並會繼續在商場、屋邨安排同類型的活動，方便長者無需預約接種疫苗。

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