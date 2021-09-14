新冠疫苗｜單日打首針人數失守萬人大關　近5個月新低

疫苗接種計劃踏入第201日，本港今（14日）有約2.9萬人接種疫苗，當中僅8,200人打首針，失守單日超過一萬人打首針關口，僅比4月5日多約100人，為近五個月新低。本港累計超過435萬人已打首針，即有64.7% 12歲及以上市民已接種疫苗。預約接種疫苗人數今日再稍微下跌，只有約5,200人預約接種時間。



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接種率升0.1百分點至64.7%

當局表示，截至今晚8時，昨日共有約29,800人接種了疫苗，較前日的36,200人減少逾6,000人。當中接種首劑科興的有3,800人，較前日減少500人，打首針復必泰的則有4,400人，較前日減少1,800人，合共8,200人打首針，繼連續多日來過萬人打首針首次失守。打第二針科興則有7,500人，注射第二劑復必泰則有14,100人。兩種疫苗在社區疫苗接種中心的接種率均是96%。

本港至今累計已有64.7%合資格接種人士，已接種最少一劑疫苗，較昨日略增0.1個百分點。自疫苗接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約8,217,900劑疫苗。

8人昨日打針後出現副作用不適入院

昨共有8宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中4人已經出院，1人留院觀察，3人未經診症自行離開醫院。

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