政府疫苗接種計劃推出已超過200日，超過430萬人已接種第一劑疫苗，數字背後，是眾多工作人員努力的成果。醫管局有不少員工包括醫生、護士及藥劑師等，亦有參與疫苗接種中心工作，並記下了不少難忘事。

當一眾醫護人員分享在疫苗接種中心工作感受時，紛紛提起，坊間離奇地流傳不少與打針相關的「假消息」，例如不少長期病人誤信「打針前三日需要停藥」，因影響病情控制致要延誤打針。亦有人誤信「溝針」效果會更好，在外地接種其他新冠疫苗後回港，隱瞞中心職員打針史，試圖接種復必泰疫苗，自製「溝針打」。



醫管局疫苗接種中心員工舉行分享會，由醫護及藥劑師口中分享工作情況及數個月以來的難忘事。（李澤彤攝）

於元朗體育館社區疫苗接種中心工作的資深護師（社區醫療）林燕鳴指出，坊間對於接種疫苗有不少謬誤，例如不少長期病患者誤信「打針前三日需要停藥」的傳言，當問到是從何接收到那些錯誤的信息時，一般都說：「有人話俾我聽要停」，結果因病情變得不穩定，導致要延誤或不能接種疫苗。她指，出市民如有疑問應詢問醫生等專業人士，並聽從專業意見。

拒絕替想自製「溝針」市民打疫苗

早前亦流傳「溝針打保護力更好」，於中山公園體育館疫苗接種中心工作的瑪麗醫院精神科部門運作經理黃慧鈴稱，曾有夫婦在內地接種第一劑國藥疫苗後回港，再預約接種復必泰疫苗，並隱瞞醫護詢謊稱從未接種疫苗，當丈夫接種疫苗後，妻子說漏嘴，自爆早已於國內接種第一劑疫苗，希望再打一針復必泰達致「溝針」，中心職員即時拒絕為她接種疫苗，但她離開前竟表示「聽日去第二度打」。

食物及衞生局早前曾表示，如有人曾隱瞞於外地接種疫苗，再於香港打針，可能涉及不誠實地取得接種疫苗的利益，構成刑事罪行，加上「溝針」並未被證實安全及有效，市民不應自行試驗。

打針後暈倒常與過度緊張有關

接種疫苗後暈倒送院個案偶有發生，於元朗體育館社區疫苗接種中心工作的博愛醫院急症室副顧問醫生林成傑稱，暈倒的情況大多是血管迷走性神經反應，常見是因為過份緊張所致，血管擴張時血液輸送量變少，造成大腦沒有即時得到血液輸送的營養和氧氣而暈倒。

於西灣河疫苗接種中心工作、東區醫院護理部資深護師余穎心就表示，於一節45分鐘的休息時間，曾最多送四名接種人士到醫療站，她指當見到有人暈倒時，其他人亦會變得緊張，「休息區市民會好驚，咁短時間咁多人入去」。

旅遊業員工助醫護與外籍接種者溝通

余穎心稱，語言不通亦是於疫苗中心工作的困難之一，舉例曾有日本及韓國人接種疫苗，令溝通上變得困難，特別當出現不適時，言語不通亦難以安慰接種疫苗人士。直到旅遊業員工獲聘於接種中心工作，不少接種中心多了懂得用外語溝通的工作人員，可幫助溝通舒緩情緒。