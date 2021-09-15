新冠肺炎・9.15｜抽凱滙得主現身　衞生署准青少年只打一劑復必泰

衞生署今日公佈，截至9月12日的過去一星期，接獲兩宗曾於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及兩名分別65歲及56歲男子，均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。

另外，同一時段，衞生署亦接獲四宗涉及12至15歲青少年在接種疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎報告，分別涉及三名15歲男子及一名12歲女子，他們在接種第二劑復必泰疫苗後一至26天內出現胸痛，情況穩定。



本港疫情持續平穩，衞生防護中心今日（1５日）公布新增１宗輸入個案，患者由英國抵港，今年5月已在港接種兩劑科興疫苗。本港已連續第28日本地零確診，即連續兩個傳染期沒有本地感染個案。今晚 （15日）午夜到期的社交距離措施，大部分維持不變延長14天，直至9月29日為止。



「來港易」計劃今起生效，身處廣東省和澳門的非香港居民，只須符合所有指定條件，入境香港可豁免強制檢疫。計劃實施初期，深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸每日各有1,000個名額。



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疫苗接種│8300人打首劑 仍處近5個月最低位 3人接種後不適入院

【22:44】疫苗接種計劃踏入第202日，本港今（15日）有約2.9萬人接種疫苗，當中僅8,300人打首針，再次失守單日超過一萬人打首針關口，仍處於近5個月最低位。本港累計超過436萬多人已打首針，即有64.8%的12歲及以上市民已接種疫苗。預約接種疫苗人數今日再稍微下跌，只有約5,000人預約接種時間。

強制檢測｜增11處所 St. Catherine's幼兒園等6校爆流感上榜

【21:57】食衞局今晚（15日）公布強制檢測公告，由於6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，6間學校亦被納入強制檢測公告，當中包括St. Catherine's國際英文幼兒園紅磡校舍和觀塘聖公會聖巴拿巴堂幼稚園。受檢人士須於本周五（17日）或之前接受檢測，最最遲下周日（19日）提交樣本瓶。

▼「來港易」Q&A▼



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復必泰｜專家倡青少年只打一劑減心肌炎風險 5萬人可免打第二劑

【19:26】衞生防護中心科學委員會主席的許樹昌表示，未來將有需要注射第三針，但要討論在什麼時間打最好，暫時並無迫切性，可能會在通關前一兩個月左右。另外，相信針對變種病毒的第二代疫苗即將面世。

本港新冠疫苗接種率近六成，衞生防護中心的科學委員會建議，青少年只打一針復必泰疫苗，因為數據顯示青少年打兩針復必泰後出現心肌炎情況。

科興疫苗｜科學委員會促降至12歲可打 疫苗專家：須有第三期報告

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新冠疫苗｜一周增2宗離世前14日內曾打疫苗 4青少年針後心肌炎

【17:55】衞生署今日（15日）公布上周疫苗監測報告，截至9月12日的過去一周，有146宗涉接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中包括四宗涉及12至15歲青少年，打針後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，患者情況穩定。



衞生署上周亦接獲兩宗曾於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及兩名分別65歲及56歲男子，沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。

信和黃廷方慈善基金董事黃永光（左）及華人置業集團行政總裁陳凱韻（甘比）（左）主持終極大獎頒獎儀式，恭賀終極大獎得獎者李先生（中）。（信和提供圖片）

疫苗抽獎｜凱滙一房單位得獎者揭盅 35歲廚師收樓一刻片段曝光

【16:32】為增加接種率，本地商界鼓勵市民盡快接種推出大抽獎，其中信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團捐出觀塘凱滙價值1,080萬元的一房單位，結果已塵埃落定。

信和今日（15日）公布，觀塘凱滙的得獎者已現身頒獎儀式，得主是35歲的廚師，現時租住長沙灣私樓，今次是他人生首個物業，「當日收到通知竟然抽中我的時候，真的很興奮、很開心，完全沒有想過會贏到這個終極大獎。」

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新冠肺炎｜英國抵港45歲女患者帶變種病毒 5月在港接種兩劑科興

【14:21】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時，本港新增一宗確診個案，至今本港個案累計12,150宗。新增個案為輸入個案，45歲女患者由英國抵港，無病徵，今年5月曾在港接種兩劑科興疫苗，今年7月23日在港接受血液樣本檢測，顯示對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。本港過去14天（9月1日至14日）累計報告41宗個案，全屬輸入個案。

來港易｜預約網站凌晨一度大塞車 內地居民仍讚便利趕及中秋團聚

【14:15】「來港易」計劃今（15日）起推行，身處廣東省和澳門的非香港居民，凌晨起可透過網上系統預約，符合條件者可在入境香港時，獲豁免強制檢疫。港府昨日（14日）才公布計劃詳情，來港易推行首日，深圳灣口岸陸續有透過計劃抵港人士，當中不少是來港探親。



有深圳居民指出，凌晨時分來港易申請網站一度出現「大塞車」，輪候一個多小時才成功登入，但形容新措施始終帶來便利，令他終於能與分開9個月的家人團聚。另有江門居民指，特意來港與家人共度中秋，但坦言回內地須隔離「14+7」的政策很折磨，「歸期」仍在觀望中，希望兩地盡快通關有期。

▼「來港易」實施首日，旅客經深圳灣入境情況▼



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【13:30】本港疫苗接種率接近65%，政府早前亦容許打齊兩針的外傭來港工作。食衞局局長陳肇始回覆議員質詢時指出，過去3個月91宗確診個案已打齊兩針疫苗，佔總體確診個案271宗約三分一，但已打齊針的所有患者均病情穩定，無病徵的比率亦較高。

過去3個月約三分一確診患者已打齊兩劑疫苗 一人危殆未打針

（香港01製圖）

▼9月14日強制檢測公告詳情▼



過去3個月約三分一確診患者已打齊兩劑疫苗 一人危殆未打針

【13:32】食衞局局長陳肇始回覆立法會議員質詢時指，過去3個月有91宗確診個案已打齊兩針疫苗，佔總確診個案約三分一，所有已打針患者均病情穩定，無病徵比率亦較高，而未完成接種疫苗患者中，則有一宗個案曾病情危殆。

旅遊業界倡在「安心出行」加入健康碼 袁海文指無必要全港推行

【09:36】建制派要求政府推出「港版健康碼」，特首林鄭月娥日前指，已與中央開始商討「專家對接」機制安排。旅遊界立法會議員姚思榮今日（15日）在港台節目《千禧年代》指，建議本港可於「安心出行」程式上加入「健康碼」，由系統發布綠、黃、紅碼的訊息，限制曾到高風險地方的市民進入場所。



民主黨醫療政策發言人袁海文則指，在港推行健康碼不可行，批評政府抗疫邏輯混亂。本港現時疫情受控，不必限制港人自由，政府應協助有需要回內地的港人配合內地防疫政策，而非全港性推行。

強制檢測｜寶血會思源學校等9校爆流感上榜 楊潤雄開學日到訪

【00:01】食物及衞生局昨（14日）晚上公布強制檢測公告，有9間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於其病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，涉事6間學校及3間學校的指明級別，被納入強制檢測公告，師生須於最遲周四（16日）完成檢測，或最遲周六（18日）交回樣本瓶。

上榜學校包括青衣天主教聖多默幼稚園、旺角救世軍海富幼兒學校，以及荃灣寶血會思源學校等。教育局局長楊潤雄曾於開學日，出席寶血會思源學校開學典禮，不過由於公告僅涉及該校二年級師生，相信局長及其隨行人士不受影響，已經完成疫苗接種人士也毋須檢測。

▼9.1荃灣寶血會思源學校開學日情況▼



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▼地利亞修女紀念學校（協和）中六恢復全日面授▼



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▼9.12大澳水鄉花燈節首個周日亮燈▼



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▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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▼9.2樂富廣場贈米打疫苗活動▼



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