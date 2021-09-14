來港易｜周三起可網上預約　每日2000名額　在港免費強檢惹批評

政制及內地事務局今日（14日）公布「來港易」計劃的實施安排。由明日（15日）起，身處廣東省和澳門的非香港居民，只須符合所有「來港易」計劃的指定條件，入境香港可豁免強制檢疫。計劃實施初期，深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸每日各有1,000個名額。下文將詳盡講解申請條件、步驟，以及必須注意的事項。



經「來港易」計劃入境的人士，須於抵港後第3、5、9、12、16、19日（如未離港），到社區檢測中心或認可的醫療檢測機構，接受強制檢測。由於屬強制檢測，如他們到社區檢測中心進行，毋須繳付240元檢測費，六次合共最多1,440元，所有的檢測費用將由政府公帑繳付。



民主黨醫療政策發言人袁海文認為，經來港易人士無須付費檢測，變相由公帑承擔，安排並不合理。



需持抵港前3日內有效陰性檢測證明

政制及內地事務局宣布，任何非香港居民，在入境香港前的14日內（不包括身處當地的強制檢疫期），不曾到過香港、廣東省或澳門以外的地區，以及任何載列於「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區名單」的地區，可透過「來港易」計劃的網上系統，預約入境香港。

當局指，成功預約的人士，須按照預約的日期和管制站入境香港，並須持有入境當日或前3日內，於廣東省或澳門任何一間獲兩地政府認可的醫療檢測機構，取得的核酸檢測陰性結果證明，才可獲豁免強制檢疫。該醫療檢測機構會將陰性結果證明上載至「粵康碼」或「澳康碼」系統。

計劃實施初期將設有名額，深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸的名額，每日各有1,000個。

▼「來港易」Q&A▼



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須於網上預約 最多為3名同行人士申請

透過「來港易」計劃入境的人士，都必先透過計劃的網上系統預約。系統將由9月15日起接受申請，其後每逢周三凌晨零時，將開放下一輪的預約名額。名額以先到先得的形式分配。

申請人須提供個人資料，包括姓名、性別、出生日期、有效旅行證件號碼、可在內地或澳門接收短訊的手提電話號碼、指定的來港日期及管制站（即口岸）。申請人必須為年滿18歲，最多可為3名的同行的非香港居民申請。至於18歲以下的非香港居民，須由其家長或監護人申請預約，並提供所需的個人資料。

按此查閱︰

廣東省的醫療檢測機構名單

澳門的醫療檢測機構名單

▼「粵康碼」轉碼步驟一覽▼



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▼「澳康碼」轉碼步驟一覽▼



當局又指，為加快過關時間，建議參與計劃的人士在到達管制站前，將核酸檢測陰性結果，透過「粵康碼」或「澳康碼」的「轉碼」功能，傳送到衞生署電子健康申報系統，並填妥及提交電子健康申報表。屆時，該批人士則可經特定入境通道過關。否則，未有「轉碼」的人士，須帶備檢測陰性結果的紙本報告，供口岸人員檢查。

抵港後須強制檢測最多6次

若符合所有指定條件，其系統將獲發「來港易」綠色二維碼，獲准豁免14日強制檢疫。惟他們須在抵港的第3、5、9、12、16、19日，到社區檢測中心或認可的本地醫療檢測機構，接受強制檢測。當局補充，第19日的強制檢測，必須在社區檢測中心進行。

此外，若參與計劃的人士不符合所有指定條件，其「來港易」二維碼將會為粉紅色，意味抵港後仍須接受強制檢疫。

袁海文直斥「來港易」計劃的入境條件荒謬，「打針起碼係最低消費」。（資料圖片／張浩維攝）

袁海文：由公帑承擔檢測費不合理

現時除特定群組及因健康原因而不適宜打針的人士外，到社區檢測中心均須自費檢測。民主黨醫療政策發言人袁海文認為，經來港易人士無須付費檢測，變相由公帑承擔，安排並不合理。他指不少因經商等原因來港，「睇唔到有咩原因，要為非香港居民埋單。」他又不滿無規定必須已打疫苗。