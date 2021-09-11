來港易｜許樹昌：設配額風險不高　來港人士毋須打疫苗值得商討

政府於下周三（15日）推出「來港易」計劃，容許身處廣東省和澳門，並符合條件的非香港居民，來港可獲豁免檢疫。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（11日）指，因「來港易」設配額，亦只容許沒有疫情爆發的省市才可參與，認為風險不高，惟一值得商討的是來港人士毋須接種疫苗。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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特首林鄭月娥早前表示，正尋求與內地專家對接，了解內地對港開放通關的要求。許樹昌今日在商台節日《政經星期六》中指，專家顧問未有參與相關討論，相信會由衞生署公共衞生專家提出意見。他又認為，兩地雙向通關的條件，包括本地要持續「零確診」，亦要進一步提高新冠疫苗接種率，特別是長者接種比例，因現時本港接種率仍未夠70%。

他又強調，香港外防輸入把關要妥善，包括機場及檢疫酒店員工全部要接種疫苗，加強保護；而檢疫酒店亦要留意空氣流通，包括派飯及為住客檢測時房內不要開窗，避免房內空氣流出走廊。

至於本地是否需設立健康碼與內地對接才可通關？許樹昌認為本港與內地文化不同，電話亦沒有實名登記，他直言「唔覺得健康碼係大問題，旅遊配合當地政府可考慮」。

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另外，他又認為新冠疫苗「免疫屏障」的概念，應該改為「保護屏障」，並解釋新冠病毒最初傳播率為一傳二至三；惟變種病毒下，傳播率提升至一傳五至八，而變種病毒亦較易入侵人體，令患者病毒量增加。接種疫苗可減低重症或死亡風險，因此值得接種。

至於是否需打第三針問題，許樹昌指科學委員會專家在下星期討論，有可能是曾進行器官或骨髓移植，以及免疫系統有問題人士優先打第三針；而長者則需再討論。而降低接種年齡，要視乎科興藥廠提供的數據，最理想是科興主動提出申請，並有數據證實安全有效。