消息：特務警察每更OT可補水約3000元　「膊頭有花」6000元起跳

2019年爆發反修例風波，警務處當年11月首次引用《公安條例》，招募其他紀律部隊人員出任「特別任務警察」。政府曾經披露，當年11月起計3個月內，特務警察逾時工作津貼開支合共達1,145萬元，其後再未有透露金額。

據《香港01》了解，個別特務警察每更工時間接近17小時，若全數「OT(超時工作)補水」計算，員佐級人員「補水」約3,000元、沙展級約4,000元，「膊頭有花」的主任級/督察級或以上則6,000元起跳。

此外，據悉特務警察早前已受訓操作警隊新引入的「胡椒水劑手槍」，以應對在駐守重要建築物時，有可能面對的突發事件。



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本港2019年爆發反修例風波，警務處當年11月首次引用《公安條例》，招募其他紀律部隊人員出任「特別任務警察」。（資料圖片/麥凱茵攝）

港府「嚴陣以待」未來3場選舉及明年25周年回歸慶典，據《香港01》了解，特別任務警察目前已擴張至逾千人編制，各紀律部隊都會調配人手出任特務警察，以讓警隊預留更多警力「防亂」及應對大型活動。

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個別約17小時一更 派駐重要建築物

據悉，各紀律部隊的特務警察工時及工作日數均不同，當局會按風險評估安排人手駐守重要建築物，若工作時數超出日常工作時間，會當補時津貼（OT）計算，個別紀律部隊因工作性質，人員會在工餘時間任特務警察，即每更工時16至17小時，「OT補水」有既定的計算準則，按其薪酬計算百分比，據知以一個更份計算，員佐級大約3,000元、沙展級約4,000元，主任級/督察級或以上約6,000元起跳。

不過，現時警力漸復穩定，獲委任特務警察人數無減少，故可分擔更數不多，在特殊日子先會較多動員，未必需領取逾時工作津貼。

保安局回覆查詢表示，特務警察在有行動需要時，會被安排執勤工作。執勤人數屬行動細節，不會公開。警隊會按人手需要及社會活動的發展委任特務警察。

據悉部份已受訓使用「胡椒水劑手槍」

《香港01》早前報道，警隊衝鋒隊（EU）將會率先試用新引入的「胡椒水劑手槍」，預料最快可於10月推及至各部隊使用。據知，個別紀律部隊的特務警察亦於早前在警察機動部動訓練學院受訓，學習操作「胡椒水劑手槍」等非致命武器，以應對在駐守重要建築物時，有可能面對的突發事件。

「胡椒水劑手槍」由瑞士武器生產商Piexon生產，特點是手槍型，使用拋棄式彈匣，裝有四發胡椒噴射劑，各劑容量約9毫升，可做到四連發。廠家資料指，有效發射距離為7米，任何風力及雨勢都可以使用。

綜合各大經銷商資料顯示，「胡椒水劑手槍」須在安全距離發射，目標人物被擊中後，胡椒水劑效力達45分鐘，距離1.5米下發射速度為每秒97.6米，警告勿在1.6米內射擊臉部及眼睛。