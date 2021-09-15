消息︰逾千特務警察　延任至明年回歸25周年　助警隊「防亂」

選委會選舉周日（19日）舉行，保安局局長鄧炳強昨日（14日）撰寫網誌，強調轄下的紀律部隊會「嚴陣以待」，包括特別任務警察會高姿態巡邏等。

據了解，起初因反修例而設立的「特別任務警察」，目前已擴張至逾千人編制，並將延續設置至明年，迎接回歸25周年，讓警隊預留更多警力「防亂」及應對大型活動，各部隊料須借調更多人手輔助明年治安工作。

保安局回覆查詢表示，警隊會按人手需要及社會活動的發展委任特務警察。



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警務處於2019年11月首次引用《公安條例》，招募其他紀律部隊人員出任特務警察。翻查紀錄，於2020年2月26日，共有421名特務警察，近半數來自懲教署，其餘是海關及入境事務處人員。當局答覆立法會開支預算中，透露由2019年11月至2020年2月29日，該三個部門特別警察逾時工作津貼，開支合共達1,145萬元。

據《香港01》了解，特務警察於去年中擴充編制，每個部隊均須投放人力，包括消防、飛行服務隊，編制擴大至約700人，保安局當時回覆確認擴展計劃，指警方將安排適當訓練，但拒透露整體人數。

當局此後一直未有交代特務警察規模，據了解於去年10月再擴充編制至1,200人。不過，即便是立法會審核2020-21年度開支預算中，保安局以屬行動細節為由拒絕公開委任人數。

消息︰特務警察延設 應付回歸25周年

消息指，逾千名特務警察將延續設置至明年，除明年初將舉辦特首選舉外，「重中之重」是適逢回歸25周年，料將舉辦多場大型慶祝活動，各部門目前已開展籌備工作，為讓警隊預留更多警力「防亂」及應對大型活動。各部隊料須借調更多人手輔助明年治安工作。

特務警察主要負責政府機構或較大機會受衝擊的地點駐防，每人每周執勤約三天，當值時需要佩槍，並有專用臂章標示身分。每逢重要日子，如《港區國安法》去年7月1日實施，駐港維護國家安全公署用銅鑼灣維景酒店作臨時辦公大樓，其時亦有特別任務警察在大堂駐守。去年十一國慶，西環中聯辦外出動水炮車及銳武裝甲車戒備，多名特務警察聯同巡邏。今年六四，警方禁集會圍封維園，特別任務警察有份巡邏。

保安局︰執勤人數屬行動細節不公開

保安局回覆查詢表示，特務警察在有行動需要時，會被安排執勤工作。執勤人數屬行動細節，不會公開。警隊會按人手需要及社會活動的發展委任特務警察。