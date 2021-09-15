新冠肺炎｜英國抵港45歲女患者帶變種病毒　5月在港接種兩劑科興

本港今日（15日）新增一宗新冠肺炎輸入個案，45歲女患者由英國抵港，帶有L452R變種病毒，而她在5月底已在香港完成接種兩劑科興疫苗。此外，衞生防護中心提醒五處地方的指明人士需要在明日（16日）進行強制檢測，包括半山駿豪閣、愉景灣觀霞樓等。至於今日初步確診個案則少於5宗。



45歲女患者由英國抵港，帶有L452R變種病毒。（資料圖片）

今日新增確診個案的45歲女患者（個案編號：12155）無病徵，她9月8日乘坐航班BA031從英國抵港，在港住處報稱為黃竹坑南灣如心酒店。檢測證實她帶L452R變種病毒，而她分別於5月3日及5月31日在港接種兩劑科興疫苗，7月23日血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

愉景灣觀霞樓早前有涉變種病毒的確診者居住，需要於9月16日再次檢測。（張浩維攝/資料圖片）

5地方明日須強制檢測

衞生防護中心提醒，因涉及變異病毒株確診本地個案，有五處地方的指明人士需要在明日進行強制檢測，包括石澳石澳村208號、大嶼山愉景灣明翠徑3號觀霞樓、半山區干德道52號駿豪閣、大圍美田路63號壹號雲頂第6座，及大嶼山大地塘74號。

▼8月29日，愉景灣觀霞樓居民接受強制檢測▼

