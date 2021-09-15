新冠肺炎｜外傭中介指竹篙灣800檢疫房間3分鐘搶完　未來盼增供應

新冠肺炎疫情持續，港府批准完成接種兩劑新冠疫苗的外傭入境。港府在竹篙灣檢疫中心提供800個單位檢疫，昨（14日）上午9時正式開放預訂。

香港僱傭代理協會主席張結民今日（15日）表示，公司為「搶房」安排25名員工準備，但800間房大約3分鐘全數爆滿，其公司只成功搶到7間房。張指，現時大約有7,000名外傭等候來港，如不增加房間供應，至少要4個多月才能全數到港。



僱傭代理協會主席張結民表示，建議讓外傭來港前於當地接種疫苗。（資料圖片）

張結民在商台節目《在晴朗的一天出發》指出，為準備搶竹篙灣檢疫房間，其公司早前已收集所有僱主及傭工資料，昨（14日）上午8時起，安排25名前線員工準備，一到9時正式開放預訂，即登入網站登記，但全數房間大約3分鐘已經訂滿，「好彩我哋都hold到7個位」。

張結民指，港府事前沒有介紹如何登記，大家都是「矇查查」鬥快。他說，本周五（17日）會再有新一輪開放預訂，大約涉及50個房間，「之後日日9點鐘都要捕住條Link搶位」。

香港僱傭代理協會主席張結民指，大約7000名外傭等候來港。（資料圖片）

尚有約7,000外傭等候來港

張結民續稱，政府預計大約需要1,470房間才能滿足檢疫需求，但現時竹篙灣及檢疫酒店合共只提供約1,150個單位，尚欠約320個房間。現時尚有6,000至7,000名外傭等候來港，以此推算，至少要4個月才能全數到港，希望港府能盡早開放更多檢疫房間。