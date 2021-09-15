新冠疫苗｜一周增2宗離世前14日內曾打疫苗　4青少年針後心肌炎

衞生署今日（15日）公布上周疫苗監測報告，截至9月12日的過去一周，有146宗涉接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中包括四宗涉及12至15歲青少年，打針後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，患者情況穩定。

衞生署上周亦接獲兩宗曾於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及兩名分別65歲及56歲男子，沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。



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截至9月12日晚上11時59分的過去一個星期，衞生署共接獲146宗疫苗相關異常事件報告，當中包括3名15歲男子及一名12歲女子，在接種第二劑復必泰疫苗後，在26日內出現胸痛，懷疑心肌炎或心包炎的報告。

同一時段內，衞生署亦接到兩宗曾於離世前14日內接種疫苗的死亡報告，涉及一名65歲及一名56歲男子，稱個案無臨床證據顯示由疫苗引起。衞生署現時累計接獲5843宗異常事件報告，佔整體接種劑量0.07%，及43宗曾於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡個案。

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截至9月12日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結了19宗死亡個案沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘5宗有待評估。

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