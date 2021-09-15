油塘配水庫遷往岩洞　明年展開勘察研究　將釋6公頃土地建屋

政府在10年前的《施政報告》提出發展岩洞，以騰出用地發展房屋。水務署今（15日）向西貢區議會提交的文件顯示，油塘的食水配水庫、油塘二號食水配水庫及油塘海水配水庫將搬遷至岩洞，以釋出約6公頃土地作房屋或其他有利民生的用途，當局明年將開展搬遷計劃的勘查研究及設計階段的工作。



油塘食水及海水配水庫群搬遷往岩洞的大綱圖。（西貢區議會文件截圖）

水務署提交西貢區議會的文件顯示，油塘食水配水庫、油塘二號食水配水庫及油塘海水配水庫位於碧雲道及高超道附近，佔地共6公頃，搬遷後騰出的土地，可考慮用作房屋或其他有利民生的用途，政府將會適時規劃有關地後及進行工程研究。

當局指，研究相關的地質、土地狀況及供水等技術條件後，岩洞的選址建議在油塘照鏡環山以西的山坡之內，而緊急行車隧道及緊急行人隧道的出入口建議分別設於碧雲道及現時油塘二號食水配水庫旁。當局計劃在明年開展擬議搬遷計劃的勘查研究及設計階段的工作。

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擬議搬遷計劃的主要工程將包括，建造重置的油塘食水及海水配水庫群、相關水管敷設工程及相關設施；建造隧道、通道、通風井及用以安置重置的油塘食水及海水配水庫群及相關設施的岩洞；解除現有的油塘食水及海水配水庫群及相關設施的運作；以及進行相關的土木、岩土、機電、環境緩解及環境美化工程。

水務署表示，在敷設水管期間，現有的油塘食水及海水配水庫群及水管將會繼續運作和維持供水，強調會在新的配水庫群建成並運作正常後，才會拆卸現有的油塘食水及海水配水庫群。

土木工程拓展署2012年完成「岩洞發展長遠策略–可行性研究」，認為油塘食水配水庫、油塘二號食水配水庫及油塘海水配水庫，是具備高潛力被搬遷往岩洞的水務設施。水務署遂在5年後開展搬遷計劃的可行性研究，確認擬議搬遷計劃在技術上可行，並預計該計劃不會對環境、交通、水務和公用設施造成無法克服的影響，而詳細的環境影響評估將會在下一階段的勘查研究工作中進行。