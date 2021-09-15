鑽石山食水庫遷往岩洞　騰地建公私營房屋　料2027年動工

撰文：張嘉敏
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政府於2011年的施政報告提出發展岩洞，包括研究將位於黃大仙沙田坳道的鑽石山食水及海水配水庫調遷，以騰出用地發展房屋。
發展局局長黃偉綸今日（15日）在立法會回覆口頭質詢，初步認為用地可同時發展公營及私營房屋，有關比例仍有待研究。至於時間表方面，他指由於需要待新配水庫運作後才可騰出黃大仙用地，預計於2027年下半年才開始土地平整工程，指現時計劃已屬「無縫處理」，但會檢視能否再壓縮。

水務署於2014年12月為搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞展開可行性研究，建議在獅子山以南的山坡岩洞中重置鑽石山食水及海水配水庫，以騰出用地興建房屋。

發展局局長黃偉綸指，水務署的初步研究於2016年完成，擬於明年向立法會申請撥款，於2022年下半年開始工程，至2027年竣工，料最早可於2027年下半年騰出用地發展房屋，及開始土地平整工程。

時間表不變　黃偉綸：屬無縫處理

他指，為加快房屋供應，將於水務署搬遷配水庫時，同時進行其他前期工程，包括土地改劃、諮詢等程序。有議員質疑所需時間太長，黃偉綸指現時安排已屬「無縫處理」，由於需要待新的配水庫運作後，才可拆卸現時於黃大仙沙田坳道的配水庫，所需約5年時間。他透露曾檢視附近配水庫可否承擔鑽石山配水庫的處理量，惟最終仍發現不可行，因此必須要待新配水庫運作後才開始拆卸，但會再檢視可否壓縮時間表。

黃偉綸指，搬遷配水庫騰出用地可發展公營及私營房屋。（李澤彤攝）

今年年底完成發展研究

黃偉綸指，土木工程拓展署現就用地發展作研究，料可於今年年底完成。根據初步研究，用地可建2500伙容納7000人，而用地可同時發展公營及私營房屋，有關比例仍有待研究。此外，用地亦會提供車位、重置現時配水庫上蓋的足球場之餘，同時亦預留0.4公頃土地用作重建及擴建黃大仙醫院。他指，未來黃大仙醫院仍會以護理醫院為主要用途，而急症服務則會由啟德醫院提供。

鑽石山食水及海水配水庫位於黃大仙沙田坳道，附近有慈樂邨、沙田坳邨及竹園北邨等多個公共屋邨，步行約15分鐘可到達港鐵黃大仙站。

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