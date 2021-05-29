新界北新市鎮擬闢岩洞作配水庫　發展區有三個具研究價值考古地點

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-29 17:33

政府擬發展新界北新市鎮，香園圍、恐龍坑、坪輋等地區共約1,140公頃土地將納入研究範圍，容納最少20萬人口，預計今年下半年開展規劃及工程研究。 土木工程拓展署就新界北新市鎮及文錦渡發展的環評工程項目簡介中指出，發展範圍內現有160公頃棕地，亦有3個具考古研究價值的地點，當局亦會探討在區內岩洞，安置食水及沖廁水配水庫和污水處理廠的可行性。

新界北新市鎮發展區內有3個具考古研究價值的地點。（土木工程拓展署文件）

土木工程拓展署在環評項目簡介文件中指出，新界北新市鎮發展的規劃及工程研究，會探討在岩洞安置食水及沖廁水配水庫和污水處理廠等設施的可行性，而岩洞發展的規模及範圍，均須在研究中確定，但會在環評中就開挖岩洞的運輸、貯存及使用爆炸品的相關潛在危險作詳細評估。

文件提到，擬發展岩洞的位置，附近有法定古蹟「長山古寺」，任何潛在影響均會在評估中檢討。

新界北新市鎮擬在長山隧道附近開闢岩洞。（資料圖片/張浩維攝）

發展範圍有28個已評級歷史建築 3個具考古研究價值地點

新界北發展範圍內，具發展潛力地區，已識別出28個已評級歷史建築，亦有3個具考古研究價值的地點，分別為坪輋、孔嶺和皇后山；另有17個歷史村落，當中有16個具考古潛力。土木工程拓展署指，由於3個具考古研究價值的地點，對發展建議有重大影響，故一旦展開工程，就應盡快進行考古影響評估。

或影響雀鳥飛行路線

至於文錦渡物流走廊附近，亦曾錄得具保育價值物種，而文錦渡路鷺鳥林及河上鄉鷺鳥林均位於文錦渡附近，而在物流走廊以西的梧桐河，亦是依賴濕地生存的鳥類定期活動地點，曾有繁殖期的鷺鳥在河中覓食。

而新界北新市鎮內，則有數個已識別的具存護價值地點，如坪輋鷺鳥林、簡頭圍風水林及松園下風水林。坪輋鷺鳥林的雀鳥飛行路線，亦可能會因空域損失，而直接受影響，應予以評估。

上水塱原濕地是香港現存最大片和最完整的淡水濕地，文錦渡發展有機會影響的河上鄉鷺鳥林非常鄰近該處。（資料圖片／梁鵬威攝）

新界北發展區中，缸瓦甫將設立警察訓練設施，佔地19公頃。工程簡介中指，在新界北新市鎮具發展潛力地區的主要固定噪音來源，將會包括新圍、大嶺、新屋嶺練靶場、新圍軍營、以及缸瓦甫的擬議警察設施 (包括練靶場 )等，而缸瓦甫警察設施的直升機升降坪、新圍、大嶺練靶場的直升機運作，以及文錦渡出入境管制站附近的直升機升降坪，亦有可能成為新界北新市鎮和文錦渡發展區的噪音來源。

缸瓦甫擬建警察訓練設施。(土木工程拓展署文件)

倡以自然色調建材鋪行人徑

為減輕發展工程對景觀及視覺的影響，土木工程拓展署又建議，在可行範圍內美化市容，包括在行人徑採用自然色調的材料，在道路旁採用主題種植方式，加強地區形象，亦可通過油漆、材料的配色等，緩解建築物產生的視覺影響。

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