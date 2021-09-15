清潔工涉殘廁姦智障女致懷孕　被捕稱呢啲嘢你情我願　裁強姦罪成

清潔工兩年前與一名智商僅78的女教友等人到海洋公園遊玩時，涉兩度非禮女教友，並在晚餐時拉女教友到傷殘人士廁所，並在未有使用安全套涉嫌強姦對方。女教友事後懷孕須進行墮胎手術，並證實腹中骨肉極可能為清潔工的孩子。但他否認指控，更曾稱：「呢啲嘢，你情我願。」案件在高等法院經審訊後，陪審團今(15日)退庭商議9小時，裁定被告兩項非禮罪不成立，但強姦罪成。法官把案件押後至明天，以查問事主是否願意和心理學家會面，以提供事主的創傷報告。



被告李煜明，35歲，清潔工。他被控於2019年7月23日，在海洋公園兩度非禮當時36歲的女事主X，以及同日在旺角新世紀廣場4樓傷殘人士廁所強姦X。控方庭上指，X的智商為78。

同遊海洋公園涉摸X

事主X早前供稱，於2005年在教會結識被告，之後兩人沒有聯絡。案發當日，她和朋友Y、Y的胞姐到海洋公園玩，被告在Y邀請下亦有同行。

他們當日一行4人一同玩夏水禮後，身穿短褲和泳衣的X，被告隔著衣物大力捏她私處2至3下。

聲稱生日求開房

眾人之後乘扶手電梯，Y和其姐站在X前面數級，被告在X耳邊說話，著X避開Y兩姐妹，並跟他去「開房」。X雖拒絕，被告卻稱當天是他的生日，反問X為何不「開房」。被告繼而伸左手入X的長褲和內褲，並用手指插X的私處。X因感驚慌而不敢大叫，但嘗試推開被告，被告在抵達地下才罷手。

餐廳吃飯拉X入殘廁強姦

四人離開海洋公園，到旺角新世紀廣場一餐廳吃晚飯。期間，被告向X重提「開房」，X雖再次拒絕，但遭被告拉到傷殘人士廁所。被告在未有使用安全套下，強姦X。

X翌月懷孕嬰兒父極可能是被告

X翌月發現懷孕，並把事件告知胞妹。X到醫院進行墮胎手術，肧胎組織和被告的DNA進行比對後，發現被告極為可能為嬰兒的父親。被告於同年10月被捕，警誡下稱：「呢啲嘢，你情我願。」

被告指商場有保安怎可能發生強姦

而控方庭上播放被告被捕後的錄影會面，他指在海洋公園時曾攬著X，兩人亦有拖手和親吻。又指因當天是被告的生日，指X提議「食嘢果時入殘廁。」故在晚餐時，被告和X中途離席，到商場內的傷殘人士廁所。被告更指X先替他口交，然後兩人在未有使用安全套下性交，強調X在過程中未有掙扎或著他停止。被告又大嘆無辜，並稱商場內有保安員，怎可能有強姦發生。

案件編號：HCCC9/2021