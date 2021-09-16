專家倡青少年接種一劑復必泰　梁子超：部份留學生或值得打第二針

衛生防護中心轄下兩個科學委員會昨日（15日）召開聯席會議，建議本港12至17歲青少年只需接種一針復必泰疫苗。呼吸系統專科醫生梁子超今日（16日）在電台節目中表示，有關安排合適，但若只接種一劑疫苗，保護能力會較兩劑少，建議尋求更安全的選擇。他又指，有數千萬名12至17歲青少年接種科興，暫未出現心肌炎，故可能較適合男性青少年打齊兩針。



呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

梁子超指出，參考本港數據，12至17歲男士注劑兩劑疫苗後出現心肌炎的比例，每三千人有一宗個案，故情況並非「低風險」，即使大部份患者情況輕微，但不排除有少部份人嚴重。

青少年可考慮打兩劑科興

但梁子超指，若只接種一劑疫苗，保護能力會較兩劑少。長遠而言，若想控制病毒在社區傳播，應尋求更安全的選擇。他又指，有數千萬名12至17歲青少年接種科興，暫未出現心肌炎，即使成年人亦未見相關問題，故可能較適合男性青少年打齊兩針。

至於只打一針復必泰，他認為若香港疫情受控，問題應該不大。不過，倘有青少年要到外地留學，而當地疫情較嚴峻，再加上自身有疾病或是女性，或值得繼續接種第二劑復必泰疫苗。

▼6.14起12至15歲少年開始可接種復必泰疫苗▼

