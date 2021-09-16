疫苗抽獎｜總商會第五輪抽獎有結果　速查有無中獎　下輪9.23再抽

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/優惠/送樓/凱滙/信和/恒基/黃金/送車/現金券/免費車票/疫苗假期】為鼓勵市民接種新冠疫苗，香港總商會今日（16日）舉行第五輪抽獎活動，將送出港鐵的全年車票，名額20個，信和置業送出的價值1.2萬元的酒店及購物禮券、中環置地廣場購物禮券等。今次未中獎參加者會自動進入第六輪抽獎。



▼總商會第五輪抽獎得獎名單▼



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總商會 「香港做得到！」第五輪抽獎活動將送出涵蓋購物、娛樂、餐飲、酒店住宿等多種範疇的禮物，只需完成接種兩劑新冠疫苗，即有機會中獎。

獎品涉衣食住行 包括20張港鐵全年車票 每張值2萬

第五輪抽獎獎品，包含20張、每張價值2萬的港鐵全年車票、價值1.2萬元的酒店及購物禮券（20名）、價值1萬的中環置地廣場（95名）、崇光百貨（15名）、惠康（6名）、萬寧（6名）等多個品牌的購物券。而未能中獎的參加者將自動進入下輪抽獎， 因此無需重新登記。第六輪及最後一輪抽獎分別在 9月23日及 9月30日舉行。

▼總商會抽獎活動將送出總值逾4,300萬元獎品▼



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領獎方面，得獎者須在抽獎後12天內，於指定時間及地點親身領取獎品。領獎時須出示由總商會發出的短訊通知、香港身份證正本、新冠疫苗接種紙本紀錄正本或政府「醫健通eHealth」手機程式，又或「智方便」應用程式內的紀錄。得獎者亦須簽署一份書面同意書，同意總商會向香港特區政府核實其疫苗接種紀錄。

恒基「大抽獎」今晚11：59截止登記

另外，恒基兆業集團的 「疫苗接種鼓勵計劃」會舉辦六次抽獎活動，最後一次抽獎、即恒基「大抽獎」將於下周一（20日）舉行，頭獎是60両9999實金。該抽獎將於今晚（16日）11時59分截止登記。要把握最後機會，登記方法及詳請在以下網址：

恒基兆業「疫苗接種鼓勵計劃」登記

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