專家倡青少年僅打一劑復必泰　家長憂心肌炎副作用：還是聽專業的

本港青少年目前只可接種復必泰疫苗，專家昨日（15日）稱參考數據後，建議12至17歲青少年只打一針。有家長表示，之前一直持觀望態度，亦憂慮心肌炎副作用，得悉政府提出相關建議，擬為兒子只打一針疫苗，「聽專業的意見」；惟亦有家長批評決定突然，令人無所適從之餘，更質疑是否為「谷針」。



衞生防護中心的專家委員會歸納本地及海外數據，發現青少年打針後出現心肌炎或心包炎比率，由起初的0.005%大升近兩倍至0.02%，八成個案集中在第二針後，建議跟隨挪威及英國，12至17歲青少年兩只打一針，改變接種規定是建基於數據轉變，否認早前判斷失誤。

家長紀女士擔心，青少年只打一針的效果不足，但留意到政府昨日的建議，「還是聽專業的」。（黃詠榆攝）

今天到中山紀念公園體育館接種第二劑疫苗的紀女士稱，育有一名12歲的兒子，因擔心青少年患上心肌炎的副作用，之前一直持觀望態度，亦打算自己接種後，才為兒子預約。

她說，擔心只打一針的效果不足，但留意到政府昨日的建議，「還是聽專業的」，暫打算為兒子預約一劑疫苗，「他說身邊很多同學都已接種疫苗」。

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有家長稱感覺似「谷針」

另一名家長姜女士則稱，家中兩個小朋友年紀太小，尚未符合接種年齡，但作為家長，認為建議青少年打一劑便可決定突然，部分人或已打了兩針，令人無所適從，「好似逼人打針，你打咗先啦，打完一針就唔洗打，促進個打針量」。

家長姜女士（右）則批評，政府決定突然，令人無所適從。（黃詠榆攝）

另外，為鼓勵更多市民打針，政府早前推出即日籌安排，對象包括年過60歲的人士。梁女士透過相關安排接種疫苗，認為本港長者接種率偏低，源於疫苗計劃開打初期，「數據出得唔好，整到人模棱兩可」，現時數據越趨穩定，加上推出便利安排，自然便會有更多長者願意接種。

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