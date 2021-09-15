復必泰｜專家倡青少年只打一劑減心肌炎風險　5萬人可免打第二劑

本港青少年目前只可接種復必泰疫苗，衞生防護中心的專家委員會歸納本地及海外數據，發現青少年打針後出現心肌炎或心包炎比率，由起初的0.005%大升近三倍至0.02%，八成個案集中在第二針後，建議跟隨挪威及英國，12至17歲青少年只打一針，改變接種規定是建基於數據轉變，否認早前判斷失誤。



現時有近5.7萬名12至19歲已打首劑的青少年，尚未打第二針。防護中心總監林文健稱，疫苗接種中心明日（16日）起，會向接種第二針的青少年解說，不希望他們作輕率的決定。



衞生署公布，因應相關建議，提醒由明日（16日）起，如12至17歲青少年已預約接種第二劑復必泰疫苗，他們可於網上取消預約。如他們有特別需要而選擇繼續接種第二劑疫苗，並按預約到達社區疫苗接種中心，在場醫護人員將會向他們及其監護人講解上述的建議和相關風險，以便他們作出合適決定。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



+ 14

30青少年第二針後出現心肌炎或心包炎

政府在今年6月中將復必泰疫苗接種年齡下調到12歲，至今接獲37宗青少年心肌炎或心包炎個案：

．21人有心肌炎、2人有心包炎、12人同時有心肌炎及心包炎、2人未分類；

．32宗都是少年，當中26人打第二針後才出現有關情況；餘下5宗為少女，4人打第二針才出現。即有30人是在打第二劑才出事；

．患者年齡中位數為15歲；

．接種疫苗後中位數兩日出現有關情況；

．出院中位數為5至6日；

．3至6個月內避免做劇烈運動，直至覆診時獲醫生評估安全。

+ 3

劉宇隆：改打一針是平衡裨益與風險

衞生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，綜合本地及海外數據，青少年接種復必疫苗後出現心肌炎或心包炎，約2至3萬名接種者才有一宗，比率為0.003%至0.005%，最新數據為5,000至6,000人一宗，比率升至0.02%，較原先預期多最少3倍。委員會稱本地零確診多日，香港疫情平穩屬低風險地區，平衡疫苗對青少年的裨益與風險，認為一針已經有足夠保護，英國及挪威都只建議青少年接種一針疫苗。

被問到早前容許青少年打兩針的決定是否有錯，劉宇隆否認說：「數據瞬息萬變，安全係最重要，香港依家零確診，用一劑最穩定。」他指有關決定是按照科學證據而定，若爆發第五波疫情可能又要注射第二針。他又表示，若將兩針相距時間拉長，應該可以降低心肌炎風險，但暫時未有數據支持。

▼9.2樂富廣場贈米打疫苗活動▼



+ 6

當局研為已預約打第二針青少年延遲接種

12至19歲年齡組別的青少年中，有2.75萬人已打針，截至昨日當中2.18萬人打了第二劑，即有約5.7萬人尚未打第二針。衞生防護中心總監林文健表示，政府收到專家們建議後會再研究，有需要時可能會先為已預約第二針的青少年延遲接種，「青少年或家長堅持要打，呢啲情況下要籌劃一下點樣同佢哋解說」，不建議他們輕率決定。至於青少年只打一針，會否被視為未完成接種，林文健稱當局會研究，康復者亦只須打一針亦可被視為完成接種。

衞生署指出，在海外和本地，心肌炎或心包炎是復必泰疫苗的已知異常反應，主要發生於青少年接種第二劑後。大多數個案對治療反應良好，通常在症狀改善後可以恢復日常活動。署方重申青少年及年輕人在接種復必泰疫苗後一星期內應避免劇烈運動，他們若在接種疫苗後患有心肌炎或心包炎的症狀，例如急性及持續的胸痛、呼吸困難或心悸，應即時求醫。

第三針方面，新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，本港疫情平穩毋須急於為市民補打第三針疫苗，視乎疫情及政府政策，預計開關前兩個月左右開展有關計劃，但暫時不排除本年內會為免疫系統差的病人補打，視乎數據多寡。