疫苗抽獎｜10時起登記抽機管局5萬張機票　香港快運網現多番錯誤

機管局今日（16日）推出機票抽獎「谷針」，贊助國泰及香港快運（HK Express）送出合共5萬張經濟客艙機票，市民即日起至本月30日可以登入國泰及香港快運抽獎專頁登記，幸運兒有機會贏得歐洲、美國、加拿大、澳洲、日本、南韓及泰國等機票。



抽獎登記今日上午10時開始，抽獎專頁未算暢順，即時登記會員遇到不少阻滯，包括無法成功註冊、接連顯示「錯誤」、社交媒體賬戶無法連結等，大約11時半網頁開始正常運作。參加者登入專頁後可選擇心儀目的地，但需注意航空公司航線安排，香港快運只能選擇日、韓、東南亞等地，相反國泰可選擇的目的地較多，分別有中國內地、歐洲、美國等。



機管局今日（16日）推出機票抽獎「谷針」，贊助國泰及香港快運（HK Express）送出合共5萬張經濟客艙機票。（資料圖片）

+ 3

市民由即日起至本月30日，可登入國泰及香港快運（HK Express）的網頁登記抽獎，各自送出25,000張經濟客艙機票。參加者須注意，登記抽獎必須為國泰、香港快運，又或是亞洲萬里通會員，參加者亦可選擇連結facebook、Line、微信或Google帳戶登入。

機票抽獎今早10時開放登記，《香港01》記者進入香港快運抽獎專頁點擊「立即登記」後，網頁並不算暢順，當成功進入登入頁面後，須輸入登記電郵或手機號碼登入，如果未有開通賬戶，可即時連結個人社交媒體賬號登記，不過網頁一直顯示「錯誤」。

參加者亦可即時註冊開通香港快運賬戶，記者輸入基本個人資料後，網頁一直維持載入中，未幾顯示「錯誤」，經多次註冊後始成功註冊。

大約11時30分網頁開始運作暢順，參加者進入登記頁面後，須輸入香港身份證號碼 （英文字母及首4個數字），及揀選心儀目的地，參加者須注意，香港快運只提供「日韓」及「東南亞」航線。

國泰抽獎專頁運作則相對暢順，登入國泰或亞洲萬里通賬戶便可進行登記，參加者若未有帳戶，同樣可選擇利用社交媒體賬號登記，然而連結後一直顯示「錯誤」。

登記頁面流程與香港快運大致相同，不過，國泰可選擇的航點則相對較多，組別A有北京、重慶、成都、福岡、杭州、南京、青島、上海浦東、廈門、高雄、台北、名古屋、大阪、札幌、東京成田、首爾。

組別B有曼谷、宿霧、峇里島、河內、胡志明市、吉隆坡、檳城、金邊、布吉、新加坡。

組別C有阿姆斯特丹、奧克蘭、波士頓、布里斯本、芝加哥、科倫坡、杜拜、法蘭克福、約翰內斯堡、加德滿都、倫敦希斯路、洛杉磯、馬德里、曼徹斯特、墨爾本、米蘭、紐約甘迺迪、巴黎、珀斯、三藩市、悉尼、多倫多、特拉維夫、溫哥華、蘇黎世。

組別D是可選組別A、B、C任何航點。