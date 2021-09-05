新冠疫苗｜聶德權召民政專員提谷針3要求　組鐵三角推長者接種

港府預計本港疫苗接種率於本月底有望達到7成，公務員事務局局長聶德權今(5日)於社交平台表示，由於疫苗接種計劃已達樽頸，將進入「攻堅」階段，當局將會調整策略，深入社區，主動接觸接種對象釋疑，包括由民政事務專員擔起統籌角色，聯同社署地區福利專員及衞生署組成「鐵三角」，與地區組織、團體和領袖攜手，結合地區力量，起動街坊，尤其長者接種，「做到一個都不能少。」

他又提到，善用居民熟識環境的打針安排將會是未來的策略方向，期望短期內在全港各區都能開展「長者接種日」同類活動。聶德權強調，「應打盡打」、「能打盡打」是應對病毒變種速度及狡滑性的出路。



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接種來到「攻堅」階段 一個都不能少

聶德權今以「擔得起、做得到，民政事務專員起動18區接種」為題撰寫帖文，他指，預計本月底第一針疫苗接種率有望達7成，但近期打針人數及預約數字均見下跌的趨勢，顯示接種來到樽頸，接種計劃來到「攻堅」階段，政府會調整策略，深入社區，主動接觸接種對象，釋除他們的疑慮，做到一個都不能少。

期望短期內在各區開展提升長者接種率活動



他續指，日前特意召集18區民政事務專員、社署的地區福利專員及衞生署人員開會，提出以長者為重點對象的接種疫苗安排。會上亦分享了早前在深水埗及油尖旺區舉辦的「長者接種日」，有關活動廣受「老友記」歡迎，反應正面，是成功的經驗。他又指，期望短期內在全港各區都能開展同類活動，提升長者的接種率。

18區舉辦「一站式」接種服務

聶德權表示，會上提出三個要求，包括由民政事務專員擔起統籌角色，聯同社署地區福利專員及衞生署地區同事組成「鐵三角」，與地區組織、團體和領袖攜手，結合地區力量，起動街坊，尤其長者接種；另推動地區外展接種，在18區舉辦「一站式」接種服務，包括疫苗資訊講座、健康諮詢及即場接種；以及於健康講座、諮詢後務必有跟進行動，令長者既安心又放心地接種。

他又提到，近日疫苗外展隊也把服務由企業轉向社區，來到市民住家樓下的商場、長者中心，為街坊、長者、市民打針，「善用居民熟識環境的打針安排將會是未來的策略方向。」他又表明專家顧問、局長、部門首長等均認同疫苗接種、疫苗資訊要走入社區，更方便地讓每位市民觸手可及。

聶德權又強調全民接種疫苗的重要性，他指，面對傳播力更強的變種病毒，接種疫苗是保護個人的最有效方法，接種後雖仍有可能感染，但卻可大大減低患重症及死亡的風險，「我們曾以為『四人同行，其餘三人打針，我就安全』，但病毒的變種速度及狡滑性，讓我們知道，只有『應打盡打』、『能打盡打』才是出路。」他又表示，期盼藉地區團體網絡、起動地區的策略，能將疫苗資訊傳遞到社區每個角落，更多長者受惠接種。