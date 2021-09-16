九月落雹｜氣象專家梁榮武形容罕見　拆解或與熱帶氣旋燦都有關

本港今日（16日）罕有落雹，天文台今午表示，下午1時正左右，將軍澳有冰雹報告，預料本港在短期內可能繼續受冰雹影響。

翻查資料，自1967年以來，香港一共錄得有40日曾發生落冰雹，其中僅得兩次是於9月發生，分別是1983年及2003年。

天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武認為，落雹屬罕見現象，過往多於4月前後較常見，當出現強對流時便可能發生。他表示，今日落雹的主因，首先是天氣炎熱，新界部份區高達攝氏34度，而在熱帶氣旋「燦都」影響下，令到南北氣流相遇，或進一步促使冰雹出現。



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天文台於下午1時22分發出特別天氣提示，指出在下午1時正左右，將軍澳有冰雹報告，預料本港在短期內可能繼續受冰雹影響。翻查資料，香港對上一次發生落雹是在2016年。而自1967年以來，本港一共有40日曾錄得落冰雹報告，其中只有兩次在9月發生，分別是1983年及2003年。

將軍澳天氣一度急降（天文台截圖）

落雹及大雨期間 將軍澳氣溫驟降7度

翻查天文台數據，今日在將軍澳錄得的最高氣溫大約高達32度，到中午12時，氣溫仍有逾31度。不過隨大雨及落雹，氣溫到下午一時已急跌至約24度，即一個小時內，氣溫大跌7度。

將軍澳天氣急劇轉壞，除出現冰雹，亦出現閃電（倪清江攝）

落雹先決條件是天氣炎熱 結合多個因素才出現

梁榮武表示，落雹屬罕見現象，一般有強對流時出現，在香港大約4月份前後較常見，因為會有低壓槽。對於今日落雹，他解釋，首先先決條件是天氣炎熱，新界部份地區高達34度，深圳等內陸地區氣溫更隨時高達35度，在高溫下空氣上升，水份上升凝結成為冰粒。他表示，今日下雨潮濕，有助出現冰雹。

梁榮武續指，落雹屬極端天氣，一般結合多個因素才出現，但估計亦可能與強度一度達超強颱風級別的熱帶氣旋「燦都」有關。他解釋，雖然「燦都」已遠離香港，但有可能令到南北兩邊氣流相遇，之後同樣使空氣上升，促使冰雹出現。不過他補充，仍有多種可能性促使落雹，難以一概而論，當地面溫度在落雨轉冷後，相信落雹情況不會持續太長。

天文台前助理台長梁榮武。（資料圖片）

香港地下天文台台長方志剛則解釋，今日的驟雨只集中在西貢及將軍澳，最高一小時雨量曾有99毫米，由於對流活躍，雷達圖上出現紅色雨區，因此有冰雹亦屬正常。他續指，大雨及冰雹多於春夏之間發生，但夏秋之間亦會發生。

天文台︰九月落雹大約10多年便出現一次

天文台署理高級科學主任江偉表示，今日大約1時收到有關落雹報告，由於大氣不穩定，加上今天早上色晴朗，「地下曬到比較熱」，之後高溫觸發雷暴，產生強烈對流活動，引致落雹。他表示，雖然9月較少見落雹，但並非未曾發生，大約10多年便出現一次。他又稱，今日的雨區集中在將軍澳，天文台會留意雨區發展，評估是否會擴散至其他地區。