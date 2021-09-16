維園、沙田公園及天水圍公園中秋燈飾周五亮燈　疫情不設表演活動

中秋將近，康樂及文化事務署由明日（17日）起至9月22日，將在維多利亞公園、沙田公園及天水圍公園展示中秋燈飾。

因應新冠肺炎疫情，今年將不設表演和文娛活動項目。市民若要到維園足球場觀賞燈飾，須使用「安心出行」或即場登記個人資料。

此外，香港文化中心露天廣場亦會放置光影藝術裝置《月球另一面》至10月3日。



圖為於維多利亞公園展出、由本地紮作藝術家許嘉雄師傅創作的迴旋木馬燈飾。（康文署圖片）

進入維園球場須嘟「安心出行」或登記

康文署表示，維園的六個足球場將展示多組燈飾，當中的迴旋木馬燈飾，由本地紮作藝術家許嘉雄創作，高達6米；其他燈飾包括由中、小學學生親手製作的花燈，以及紅鶴、大象、相思鳥及雙子兔的燈飾。

該署指，維園足球場會於黃昏時段才開放讓公眾進入觀賞燈飾，市民須使用「安心出行」應用程式，或即場登記個人資料，並接受體溫測量。場地將實施人流管制措施，市民須以先到先得方式進入。

香港文化中心露天廣場將擺置光影藝術裝置《月球另一面》，以六個正在低頭使用平板電腦的巨型兔子吹氣裝置，引領大眾思考互聯網的作用和現代人與人的溝通。（康文署圖片）

天水圍公園設5米高鳳凰燈飾

至於沙田公園的燈飾則以海底世界為主題，現場將有不同海洋生物，包括小丑魚、海豚、海龜、水母等；而天水圍公園，將擺設一盞5米高的大型鳳凰燈飾，以及白兔、甲蟲、狐獴和機械人燈組。

署方續指，位於香港文化中心露天廣場的節能光影藝術裝置《月球另一面》，由本地藝術家郭達麟創作，以6個正在低頭使用平板電腦的巨型兔子吹氣裝置，配合鏡面的投影、反射和吸光發光裝置營造光影效果，引領大眾思考互聯網的作用和現代人與人的溝通。

中秋節亮燈時間將延至凌晨12時

各場地的亮燈時間為每日下午6時半分至晚上11時，而中秋節（9月21日）當晚的亮燈時間，將會延長至凌晨12時。

康又署提醒，為保障公共健康，市民前往欣賞中秋燈飾時須做好防疫措施，包括在拍照期間佩戴口罩、保持適當的社交距離，亦要避免多過四人群組聚集。