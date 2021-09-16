國泰「濕租」貨機4年前險撞大嶼山老虎頭　路線被改致偏離航道

國泰航空於3年前以「濕租」，即租用飛機連機組人員方式經營的貨機，發生嚴重事故，險撞上大嶼山老虎頭，幸無人傷亡，飛機亦沒有損壞。

民航意外調查機構完成事故調查，指機組人員使用RASSE 1E固定半徑標準儀表離場路線，編寫入飛行管理電腦時，路線曾被改動，致貨機起飛後偏離航道，並提出兩項建議。



左圖為應該出現的標準儀表離場程序，惟當時改動成右圖。（調查報告圖片）

涉事貨機於2017年9月24日晚上11時44分，從香港國際機場07R路道起飛後不久，向右偏離已公布的標準儀表離場路線，並朝大嶼山老虎頭（高1,527英呎）方向飛行。航空交通管制員於是通知機組人員貨機偏離航道，並指示向左轉，重返標準儀表離場路線，並告知機組人員貨機右方的山勢，並指示他們加快爬升至海拔5,000英呎。

貨機約於海拔2,000英呎高度，機上的增強型地面迫近警報系統發出警報，機師立即作出反應，令貨機爬升，最終在離地面約670英呎的高度越過山頭，其後返回標準離場路線。

調查指涉事初級副機師未有覆檢航機設定

根據調查報告內容，機組人員準備起飛時，計劃使用RASSE 3A固定半徑標準儀表離場路線，但最終使用機組人員不熟悉的RASSE 1E，期間一個名為「PORPA」的航點，被另一名為「PORSH」的航點取代，改動了離場路線。貨機按原路線，理應飛過「PORPA」航點後才可右轉的設定，沒有出現在路線中。報告指出，執飛的初級副機師未有覆檢航機的設定，亦無獨立確認飛行路線。

調查小組提出兩項安全建議，包括建議標準儀表離場路線，不可以手動修改等。