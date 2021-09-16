白石角朗濤入伙一年泳池未啟用　多戶貼大字報抗議︰衰過公屋管理

發展商鷹君旗下大埔白石角住宅樓盤「ONTOLO朗濤」，近日引起爭議。多戶業主周日起，於住所露台及玻璃貼出不同批評鷹君及管理公司的「大字報」，表達不滿。《香港01》記者今日在現場所見，部份住戶的抗議橫額寫上「鷹君樓諗清楚，泳池無牌質素差」、「堅信呃你，鷹君拖你」、「九流管理」等字句。

有朗濤業主向《香港01》投訴，指約30戶住戶響應掛橫額抗議行動。有關業主批評，朗濤的屋苑管理問題多多，如會所泳池自入伙後從未開放，後來才發現因建造時，渠管錯駁致未成功領牌，開放日期遙遙無期。業主大嘆「點解可以未準備好，就交樓畀業主？」

鷹君集團回覆查詢時指，朗濤會所泳池牌照正在審批，所需修繕費用由發展商承擔；而物業管理公司正了解，有關扣減管理費內泳池運作部分的費用細節。發展商及管理公司會盡力處理及跟進，各項執修及管理事宜。



首置業主一肚氣︰好荒唐！

首批入伙業主阿深（化名）2019年透過「買樓花」，以800多萬元購入「朗濤」兩房單位。他說，當初因發展商鷹君集團，旗下有不少酒店項目，而屋苑有室內、外的泳池配套，相信有質素保證。去年10月底搬入「安樂窩」，豈料首次置業受了一肚氣。

阿深說，入伙後已發現地磚有污跡、玻璃幕牆又出現白色霧氣，而會所泳池遲遲未見開放等問題。以會所泳池為例，他說，發展商推搪指未領取牌照，又把責任推卸到食環署未派人來檢查，以致開放遲遲無期。不過後來據業委會了解，「泳池不符圖則，原來駁錯喉，去水喉管駁去排污」，但物業管理公司稱不負責工程問題，發展商也從未直接解釋原因。

他質疑「一直拖到下年保修期滿，當無咗件事，還是做咗部分就話做晒？最初買係希望有泳池，私人屋苑無泳池其實好荒唐……點解可以未準備好就交樓畀業主？」

300名業主年初曾向鷹君發聯署信

不少業主入住後，懷疑屋宇交樓質素有問題，包括樓層之間的玻璃外牆起白霧影響外觀，部份小型單位渠管傳出臭味，而停車場樓層僅設流動廁所供職員使用，未顧及臭味及侷促問題等。入伙不足一年，損壞甩漏事件一大籮。

今年初逾300名業主曾向鷹君發聯署信，有業主直言「開開心心買層樓，點知買咗一肚氣」。訴求久未有回音或只獲空頭承諾，業主遂於周日（12日）發起升級行動，逾30戶業主在家中或露台貼出大字報，批評發展商不負責任。業主今晚與發展商、承辦商及物管公司代表開會，再次表達訴求。

阿深說，希望發展商盡快回應業主訴求及積極處理，延長屋苑設施保養期至問題解決，也促請發展商就泳池問題，向業主賠償或扣減管理費。他無奈指，發展商代表早前已一口拒絕，令人感覺不願意承擔、無意解決問題，日後不排除透過法律途徑追討。他坦言，管理不善、建築質素問題多，甚至「衰過公屋管理」，令不少業主感失望並有意放售。

鷹君︰會承擔修繕泳池費用 管理公司正了解扣減管理費細節

鷹君集團回覆《香港01》查詢時指，朗濤會所泳池的牌照審批現正進行中，申請泳池牌照所需的相關修繕費用由發展商承擔；而有關扣減管理費中泳池運作部分的費用事宜，物業管理公司現正了解細節。發言人又指，發展商與物業管理公司，一直與業主緊密溝通，盡力處理及跟進各項執修及管理事宜。

業主阿深批評，該屋苑管理不善、建築質素問題多，甚至「衰過公屋管理」，令不少業主感失望並有意放售。（張浩維攝）

朗濤合共提供723伙單位

翻查資料，鷹君（0041）在2014年以24.12億元投得的大埔白石角科研路項目，命名「ONTOLO朗濤」，項目由8座14層高的分層大廈，及2座4層高低座大廈組成，單位實用面積約350至約2,000平方呎不等，戶型分為1至4房戶，合共提供723伙單位。

屋苑會所設施包括大型中央草坪、室內外泳池、健身室、音樂室、多用途室、宴會廳、兒童遊戲室及藝術廊等。