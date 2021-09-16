衝擊立法會案｜劉頴匡擬認暴動罪　鄒家成與另12人2023年審

前年7月1日有大批市民發起反修例遊行遊行，更有示威者闖入立法會，14人包括藝人王宗堯涉暴動、進入或逗留在會議廳範圍等罪。其中劉穎匡、鄒家成等4名被告今再到區域法院應訊，劉表示擬認罪，餘下3人則不認罪。法官郭偉健將4人的案件同樣押後至2023年5月29日，分別進行答辯及開審。



案件上一次再訊時，劉頴匡、范俊文、鄒家成及林錦均未正式表達答辯意向，故押後至今日再處理。劉今表示擬承認一項暴動罪，「進入或逗留在會議廳範圍」罪則會留在法庭檔案，不予起訴。

另外3人則表明不認罪，將於早前同樣不認罪的10人，同於2023年5月29日受審，料需時44天，劉亦會在同一日正式答辯。另案件將於開審前一個月，即2023年4月28會進行預審。

14名被告包括：黃家豪（20歲，學生）、羅樂生（19歲，廚師）、何俊諺（21歲，運輸工人）、畢慧芬（24歲，無業）、孫曉嵐（23歲，自由工作者）、潘浩超（31歲），劉頴匡（26歲）、沈鏡樂（23歲，地盤工人）、馬啟聰（30歲，記者）、王宗堯（42歲，藝人）、吳志勇（26歲）、范俊文（28歲）、鄒家成（24歲）及林錦均（25歲）。

案件編號：DCCC 606-610, 1069/2020, DCCC 259/2021