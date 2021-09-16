落雹是凶兆？　麥玲玲、七仙羽提醒小心股市　歷史證時間可化解

今日下午，將軍澳區出現落雹天文現象。由古代至今，民間有傳說指有落雹之年，視為凶兆過去30多年，先後最少三次於9月份落雹，分別於1983年、2002年及今年出現「落雹」。

堪輿學家麥玲玲說，落雹天文現象於古代來說，代表政治局勢的動盪或變化，提醒君王要多順應民意，今次落雹集中在將軍澳，有可能是區內發生的事情或有所「怨氣」，對市民來說，對社區或社會有所意見，「領導人要多聽民意，了解及實現訴求。」

而風水師七仙羽則勸告與股票投資的市民要留意市場波動，到明年農曆新年前有機會「損手」，「落雹一定係唔好啦，預計呢半年股票市場有影響，買賣股票會有衝擊。」



在尚德，有市民拍攝到落雹情況如雨水般頻密，嘖嘖稱奇：「一粒粒㗎喎仲要啲冰係！」（網上片段截圖）

今日（16日）下午約一時，本港九龍及新界東面大範圍下雨，其中，將軍澳區出現落雹天文現象。由古代至今，民間有傳說指有落雹之年，視為凶兆，金融市場及政治上會有所波動，但至今仍難證實。過去30多年，先後最少三次於9月份落雹，分別於1983年、2002年及今年。

1983年，當年正值洽談中英聯合聲明，同年10月，英方在多於談判後，英方確認不再堅持管治香港，也不謀求任何形式之共管；另外，金融市場上，因受到香港前途問題影響，港元兌美元下跌至差不多10算，最後導致聯繫匯率產生才得穩定下來。

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然而，落雹並非必然與凶兆有關，其中，數到對上一次出現落雹為2016年7月，當年在落雹後舉辦立法會選舉，當年尚算安然過渡；另外，2002年9月亦出現落雹現象，當年仍為本港全年仍算順利。

堪輿學家麥玲玲。（資料圖片 / 陳順禎攝）

堪輿學家麥玲玲說，落雹天文現象於古代來說天文現象代表政治局勢的動盪或變化，提醒君王要多順應民意，另外，經濟上可能出現翻波，要多加注意。而套用於現時，只要落雹的範圍不太大或嚴重，相信影響輕微，但對於玄學上亦有所啟示。她說，今次落雹集中在將軍澳，有可能是區內發生的事情或有所「怨氣」，對市民來說，對社區或社會有所意見，「領導人要多聽民意，了解及實現訴求。」

另外，市民亦要留意金融市場及股票市場的波動，盡量減少損失。面對政局及金融的變化，能夠避免時，麥說，「上天有所啟示，盡量做好就可以了。」

風水師七仙羽得知今日下午落雹，即說「咁就一定唔好」。

風水師七仙羽得知今日下午落雹，即說「咁就一定唔好」，她勸告喜歡於股票投資的市民，要留意未來半年的市場波動，「落雹一定係唔好啦，預計呢半年股票市場有影響，買賣股票會有衝擊。」由於落雹地區為將軍澳，居於該區居民要多加注意變化減少損失。