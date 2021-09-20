抑鬱婦袋藏三包老鼠藥計劃自殺　急症室護士及時評估救回一命

精神科病人容易被忽略，一名患有抑鬱症的中年婦人因頭暈求醫急症室，獲處方藥物服食後好轉可離開，但原來她已有自殺打算，幸好醫生在她離院前，先轉介到急症室精神科護士做評估，阻止了悲劇發生。

急症室精神科護士分享，「佢喺袋入面拎咗三包老鼠藥出嚟，其實病人一早已經有計劃自尋短見」，「慶幸發現咗其實佢精神狀況唔係表面咁穩定」。病人未必願意或擅於表達自己，但其實可透過閒話家常、留意肢體語言，與患者建立互信，令他們躺開心扉吐真言。



患有抑鬱症的中年婦因頭暈到明愛醫院急症室求診，服用醫生處方藥物後好轉，預備離開，但醫生留意到她有自殺紀錄，因此轉介她到同急症室的精神科護士作詳細評估。

精神科資深護師梁惠華見中年婦情緒平穩、冷靜，不過慢慢談到其煩惱，原來她無固定居所，「間中去朋友到住或者流浪街頭」，判斷病人抑鬱症有復發傾向，甚至有自殺計劃，「佢喺袋入面拎咗三包老鼠藥出嚟，其實病人一早已經有計劃自尋短見」，「三包老鼠藥都係喺街執返嚟」。病人表面穩定，難以發現隱藏的情緒風暴，梁惠華細心識別挽回中年婦生命，她終獲安排到精神科醫院治療。

戒酒男急症室內突酒癮發作險致命

精神科問題如延誤診治亦可能致命。曾有40多歲男子，酗酒二十載，高峰期每日要飲一公升威士忌，有次他在街頭失去知覺被送院，發現有跟酗酒相關的嚴重糖尿病徵狀，要入住深切治療部就醫，出院後他想戒酒重拾健康，並多次到急症室求醫，其中一次醫生準備安排住院，等候期間，梁惠華發現病人酒癮起，「佢坐立不安、標冷汗、無法集中、流鼻水，佢都覺得好唔聚財」。酒癮發作原來可短時間內惡化到抽蓄痙攣、酒毒性譫妄，甚至死亡。梁惠華及時介入，令他得到適當治療後才再安排住院。

另有一名患抑鬱症的年輕女子，因情緒久未平復到急症室求診，醫生打算轉送她入住精神科醫院，梁惠華當時發現她有低燒、心跳加速、異常失憶、眼球顫動，傾談後才得悉她無按時服用醫生調較好的血清素劑量，一段時間之後才重新服藥，令身體未能適應，梁惠華即時提出暫緩轉送她入精神科醫院，並安排她先留院，原來病人出現會致命的「血清素症候群」，要住深切治療部。

梁惠華稱要得到病人信任，他們才會直抒胸臆，閒話家常都可以發現端倪，「你胃口點啊？近排瞓唔瞓到啊？聽落係普通一個關心，但呢個正正可以了解到有無抑鬱復發先兆」，患者感受到關懷，更會願意分享煩惱。

急症室醫生轉介精神科個案平均輪候一小時

她亦提到急症室精神科會診只會接觸病人數小時，「急症室工作好匆忙，好短時間內中到病人個心，希望佢可以同我哋講，呢個係最大挑戰。」

梁惠華稱，九龍西醫院聯網要求急症室精神科護士，收到急症室醫生轉介個案後，目標兩小時內便要會見病人，患者實際平均輪候時間約一小時，48小時內決定病人轉到專科門診、入住普通科醫院、精神科醫院還是其他跟進，她每月接獲超過100宗轉介，逾半都毋須入院。

公立醫院急症室精神科護士會診服務全年無間斷，明愛醫院有關服務時間為每早7時半至晚上11時，每日設兩更，由一名資深護師及註冊護士當值。