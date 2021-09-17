許樹昌：接種率至少達八成才適宜開關　目前要維持清零策略

疫情爆發超過一年，在防控目標上，政府目前仍以「清零」為目標。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受《彭博社》（Bloomberg）訪問時指，當本港接種率達到八、九成，可改為「與病毒共存」的防控策略，亦明言：「如果香港不跟隨中國策略，無可能與內地通關」。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／李澤彤攝）

許樹昌在訪問中表示，「清零」不是一個長期政策，應在這段時期會盡力提高接種率，當本港接種率達到八、九成，可改為「與病毒共存」的防控策略。雖然內地七成人口已接種疫苗，但目前未有對外開放的計劃。許樹昌說，香港首要是與內地「通關」，故本港在整體上防控策略，仍需跟隨中國的策略。

許樹昌又提到，香港現在處於一個兩難狀態，一方面國際商會因隔離政策，向本港施壓，但中國仍以清零為目標，他明言：「如果香港不跟隨中國策略，無可能與內地通關」。與內地通關對香港經濟十分重要，北京沒有給予「明確指示」，但他說本港須保持一段時間「本地零確診」，及達到高接種率。

另一邊廂，新加坡放棄「清零」，但許樹昌說，即使當地的接種率已超過八成，但每天有接近四位數的確診個案，形容這個方向就如大膽的實驗、賭博。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼

