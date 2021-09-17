新冠肺炎．9.17｜半山居民外遊返港確診　專家：須維持清零策略

衞生防護中心今日(17日)公佈三宗輸入個案，患者分別由卡塔爾、德國及阿聯酋抵港，三人均已接種疫苗。其中由阿聯酋抵港的53歲男病人，居於半山區譽皇居，8月31日乘搭航班EK385離開香港前往印度，9月13日返港確診，故其住所需強檢。

另外，中心正調查一宗個案涉36歲男病人，居於半山區列堤頓道7號，他於8月19日乘搭航班CX892離開香港前往美國。他曾於同日在香港進行檢測，結果呈陰性。病人8月29日在美國出現病徵，同日抽取的樣本結果為陽性，其在香港居所亦要強檢。



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新冠疫苗｜逾萬人打首針低位回彈 預約接種人數跌穿5000人關口

【23:54】港府開放疫苗接種計劃踏入第204日，本港今（17日）共有約3.75萬人接種疫苗，當中1.1萬人是打首針，較昨日多2,400人，亦自連日來的低位回升。計劃開展以來，本港累計438.7萬人已打首針，即有65.1%12歲及以上市民已接種疫苗。



預約接種疫苗人數則現微跌，今約有4,800人於網上登記，較昨日減少400人，當中僅900人預約科興疫苗，是連續第2天跌穿千人關口。預約人數是5月16日以來，繼9月12日後，第二度跌穿5,000人關口。

▼9月17日強制檢測學校名單▼



強制檢測｜12學校爆流感上榜 涉聖嘉勒小學、培道小學等幼稚園部

【23:21】食物及衞生局今晚（17日）公布強制檢測公告，再增12間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，11間幼稚園/幼兒園/幼兒中心及1間學校的指明級別亦被納入強制檢測公告。訪客及師生等須最遲於下周日（19日）完成檢測，或最遲下周二（21日）交回樣本瓶。上榜的學校包括培道小學幼稚園、九龍禮賢學校幼稚園部及聖嘉勒小學幼稚園部。

▼9月17日強制檢測處所名單▼



半山區兩居民分別返港及外地確診 離港前所到8場所強制檢測

【22:42】一名居於半山譽皇居的53歲男子外遊印度回港後確診新冠肺炎，並帶有L452R變種病毒，今日（17日）列為輸入個案（編號12158），患者離港前在港居住住所及在環球貿易廣場（ICC）的公司、以及曾光顧的圓方食肆Obihiro Hageten（日文名稱：帯広はげ天），被納入強制檢測公告。

另外，一名在外國確診的患者，離港前的住所、公司及曾到的大潭道The American Club、食肆灣仔月街Brass Spoon及機場Wolfgang Puck Kitchen，也被納入強制檢測公告。

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竹篙灣外傭檢疫中心逐日搶訂位擾民 勞福局急煞停 周日起停預約

【20:56】港府早前宣布將開放竹篙灣檢疫中心800個單位，供外傭檢疫。不過，可供入住房間明顯供不應求，且每日開放50個名額供預訂，形成僧多粥少情況。《香港01》今(17日)實測發現，網站開放預約後僅約7分鐘，所有房間已全數爆滿。



勞福局晚上於社交平台公告，指收悉不少用家反映意見，「不希望每天都要上網試圖預約房間」，當局遂決定於下周日(19日)起暫停接受預約，以檢視預約流程及後勤安排，完成檢視後，將於稍後公布詳情。

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▼9.15「來港易」實施首日深圳灣口岸情況▼



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▼「來港易」Q&A▼



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元朗珈琳中英文幼稚園爆上呼吸道感染 納強檢名單 停課至少5日

【17:42】元朗安寧路59號珈琳中英文幼稚園爆發上呼吸道感染個案，涉及29名學童，包括16男13女，年齡介乎二至五歲。他們自9月10日起先後出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛和發燒等病徵。其中24名病人已經求醫，無須入院，全部病人情況穩定。該校正接受醫學監察，並被納入強制檢測公告，會停課至少五日以進行清潔。

元朗安寧路59號珈琳中英文幼稚園爆發上呼吸道感染個案，涉及29名學童。（GOOGLE MAP圖片）

新冠肺炎｜今增3宗輸入個案 半山譽皇居、尖沙咀ICC須強制檢測

【16:43】本港今日(17日)新增3宗輸入個案，亦有兩宗前往外地後確診的個案。輸入個案中，涉及一名53歲男患者，早前前往印度，回港後確診，帶有L452R變異病毒株，其居所位於半山區譽皇居，及其位於環球貿易廣場（ICC）的工作地點會納入強制檢測通告。



另有兩宗外地確診個案，其中36歲男子被列為外地確診復陽個案，他曾在美國確診，返港後再驗出帶有L452R變異株，其在半山列堤頓道7號的住處及中環的工作地點被納入強制檢測通告。另一個案為16歲女病人，居於青衣灝景灣9座，早前前往英國，於當地檢測時樣本呈陽性。另外。今日初步確診個案少於5宗。

一名外遊返港的53歲男患者列輸入個案，他工作的公司位於環球貿易廣場（ICC），被納入強制檢測通告。（資料圖片）

房協再延長商戶租金寬減上限75% 為期半年至明年3月料收入減1億

【15:37】新冠肺炎疫情持續一年多，香港房屋協會今（17日）表示，再度延長商戶的租金寬減，上限為75%，有近400個合資格商戶受惠，較現時的寬減少近100個租戶，亦不再包含停車場營運商。優惠再由10月1日開始，為期6個月至明年3月31日。

許樹昌：接種率至少達八成才適宜開關 目前要維持清零策略

【12:29】疫情爆發超過一年，在防控目標上，政府目前仍以「清零」為目標。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受《彭博社》（Bloomberg）訪問時指，當本港接種率達到八、九成，可改為「與病毒共存」的防控策略，亦明言：「如果香港不跟隨中國策略，無可能與內地通關」。

疫苗抽獎｜華懋公布大抽獎結果 頭獎全年自助晚餐 即睇你有無份

【12:15】華懋集團早前推出疫苗大抽獎，獎品總值超過2,000萬元，包括頭獎如心酒店全年自助晚餐，名額50個。華懋今日（17日）公布抽獎結果，全部3,650名幸運兒已抽出。

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專科醫生︰青少年只打1針復必泰合理 心肌炎倘致心損壞須跟進5年

【10:36】港府專家顧問發現，香港青少年打針後出現心肌炎或心包炎情況，比原預計程度高，故更新建議，12至17歲青少年只打一針復必泰。



心臟科專科醫生陳鑑添接受商台節目訪問時指出，不同心肌炎患者病情相距大，可嚴重至須入深切治療部。若市民打針後，氣喘、心悸須盡快求醫，即使康復出院亦要休息3至6個月，維持運動及健康飲食，並回院檢查。萬一出現心臟損壞或心率不正常，外國做法至少須跟進5年，本港兒童醫院將就有關個案作長遠跟進。

竹篙灣外傭檢疫中心今早第二輪預約 實測50間房7分鐘內火速搶完

【09:44】港府為紓緩外傭指定檢疫酒店的壓力，開放竹篙灣檢疫中心800個單位應急。首批名額在周二（14日）網站開放後，短短20多分鐘已全數預約完畢，明顯供不應求。



第二批50個名額今（17日）早9時開放預約，《香港01》實測，在網站開放預約後約7分鐘，所有房間已全數爆滿，無法再選擇檢疫日期，爭房情況較日前更為嚴重。向隅者可於每日早上9時，搶新開放的每日50個名額。

▼地利亞修女紀念學校（協和）中六恢復全日面授▼



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新冠疫苗｜楊潤雄：現時11間中學申請恢復全日面授 較上周增一倍

港青只打一針復必泰防心肌炎 澳門：數據不足、一針保護力低

港鐵分階段要求員工接種疫苗 10月31日前未打針需每兩周自費檢測

新冠疫苗｜教局更新全日面授指引 12至17歲學生打一針即符合條件

專家倡青少年接種一劑復必泰 梁子超：部份留學生或值得打第二針

19歲兒打針後心肌發大 母憂溝針做白老鼠 打一針又怕外國不承認

大坑舞火龍有信心明年復辦 今年再因防疫煞停 大會：無計但理解

倡青年只打一針復必泰 劉宇隆：本港出現心肌炎概率比美國多數倍

疫苗抽獎｜機管局送5萬張機票 周四10時起登記 一文睇清點參加

強制檢測｜增11處所 St. Catherine's幼兒園等6校爆流感上榜