學生hea爆壞姿勢做功課、打機致古怪痛症 做運動恢復體能防受傷

開學不久，家長有沒有發現子女容易疲勞，並出現膊頭痛或臀部痛等古怪痛位。新冠肺炎疫症爆發後，學生一年多沒有正常上學，加上剛剛放完暑假，不少學生都習慣在家「攤」在梳化煲劇、攣弓蝦米般坐著做功課，或側身躺在梳化看電視。這些「hea」爆壞姿勢看似令人很放鬆，原來可導致古怪痛症，而且當要恢復活動時會容易受傷。學生除了要改善姿勢，也應每日做最少半小時帶氧運動，既可恢復體能，更可預防長大後引發嚴重痛症。

撰文: 香港註冊物理治療師藍芳



疫情爆發後學生長時間在家透過ZOOM上課，缺少運動不但容易變肥，而且沒有監督下易出現懶惰姿勢，如坐下做功課時曲著背、彎著腰，半躺半坐甚至整個人「攤」在梳化溫書，或單邊盤膝而坐玩手機等。

暑假身體「hea」慣再做運動易受傷

小學生身體柔靭度較高，很少會因壞姿勢而有即時痛症，但已開始為未來痛症「鋪路」。不過中學生踏入發育時期或骨略開始生長，壞姿勢「hea」慣而突然要恢復活動或上體育課，容易出現疲勞及古怪痛症，如手腕關節及大腿兩側疲勞、膊頭痛或臀部痛。

學生長時間睇手機或打機可致痛症。(資料圖片)

有時學生自己都不知道，而是家長發現他們坐到像攣弓蝦米，「坐極都坐唔直」或「行極都行唔好」，原來因子女長時間縮在電腦枱，或單腳盤膝坐導致左右腳用力不平均。他們再做運動時也會容易受傷，如跑步容易「拗柴」或扭傷膝頭；打藍球或排球手向上提高時，容易拉傷頸或膊頭。

持續壞姿勢成年可致長期痛症

雖然學生年輕復原能力高，古怪痛症一般只維持短時間；但當他們踏入骨略定形期，如女生13至15歲或男生15至17歲，長期持續壞姿勢，將來很大機會導致骨略發育不健全，可致成年有長期痛症，最常見是腰、頸、背痛。

不少求診的成年人出現痛症，是因年輕時姿勢差，導致肌肉或骨略生長不平衡，出現寒背或高低膊等而要接受治療。以往常在中年人身上出現的椎間盤病變、軟骨磨蝕或靭帶撕裂，近年也變得年輕化，出現在二十、 三十歲的人身上。

做功課長期不注意姿勢易影響骨略發育。(資料圖片)

每日最少做半小時帶氧運動推介游泳

學生要預防出現古怪痛症及恢復體能應付新學年，除了要改善姿勢，每日最少做半小時全身流汗、每周最少五日的帶氧運動，如跑步、行山、跳繩、踏單車、球類運動及游泳。

游泳有助學生恢復體能踢走痛症。（資料圖片）

游泳或水中健體操最好，即使不懂得游泳，也可在水中做伸展動作，如伸直手兩邊轉腰，擺動膊頭在水中劃大圈，或水中跑步，都可剌激核心肌肉活動。行樓梯也有助提升心肺功能及減肥，最好是戶外斜路或樓梯，可來回走多幾圈。另外一些簡單的全身運動，如大字跳，蹲下起身跳時全身都會郁動，同樣有效。

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