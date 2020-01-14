中大研究︰九成受訪長者有兩個或以上痛症部位　膝痛佔最多

香港中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院，於去年1月啟動了「香港中文大學賽馬會長者痛症緩解計劃」。團隊於首10個月訪問396名參與計劃的長者，發現接近九成具有兩個或以上的疼痛部位，當中最常見為膝部、背部及肩膊，情況令人憂慮。

調查指四成受訪長者有膝痛問題。（資料圖片）

根據世界衞生組織統計，每五名成年人就有一人患有慢性痛症（不包括癌病所引起）。慢性痛症是指身體間歇或持續出現三個月或以上的痛楚，成因各異，例如受傷或手術癒後、肌肉關節勞損、關節退化等。

四成長者痛至出現焦慮

「香港中文大學賽馬會長者痛症緩解計劃」目的為本港長者提供相關服務、健康教育及研究、推廣痛症緩解方法，以及增加大眾對長者慢性痛症的關注；並獲得香港賽馬會慈善信託基金捐助1,200萬港元。

首10個月的初步數據顯示，參與計劃長者中，38%表示最疼痛的部位是膝部，有背部和肩膊疼痛問題比率分別佔21%和15%；亦有部分長者表示臀部、頸部及足部等部位同受痛症的困擾。同時，因身體長期接受痛楚，有四成長者甚至出現輕度至中度焦慮的情況。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院副院長黃仰山教授表示，痛是很個人的感覺，沒有表徵，別人難以體會。他指慢性痛症患者往往單靠藥物處理痛患，容易忽視因為長期痛楚及行動不便問題引起的負面情緒。

現時計劃正招募1,200名年滿60歲或以上，並患有慢性痛症（至少三個月）的長者參與研究。

網上登記︰https://cloud.itsc.cuhk.edu.hk/mycuform/view.php?id=286625

電話查詢︰2609-5628 / 2609-5050