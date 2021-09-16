新冠疫苗｜楊潤雄：現時11間中學申請恢復全日面授　較上周增一倍

教育局上周宣布，收到5間中學申請恢復全日面授。教育局局長楊潤雄今日再在社交平台表示，截至今日，全港共有11間中學，申請在個別班級恢復全日面授課堂。申請全日面授學校數字比上周多出一倍，楊潤雄指，當中2間中學於今個星期恢復全日面授，其餘9間擬於未來兩周開始相關安排。



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衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會舉行聯席會議，昨日（16日）建議，本港12至17歲青少年只需接種一針復必泰疫苗。

教育局今日隨即更新恢復全日面授課堂及非學術課外活動的安排。新指引下，七成教職員及成年學生打齊兩針滿14天，以及逾七成12至17歲學生，接種一針疫苗滿14天，即可申請恢復全日面授，學生年齡則以學校遞交申請時為界限。

至於進行半天面授課堂的學校，如個別12至17歲學生接種最少一劑疫苗並超過14天，或18 歲以上學生已完成接種第二劑疫苗並超過14天，。學校可安排相關學生在上學的另一個半天，安排非學術課外活動，例如音樂及體育活動。

教育局局長楊潤雄在社交平台表示，截至今日，全港共有11間中學申請在個別級別恢復全日面授課堂。（資料圖片）

新增11間中學申請個別班級恢復全日面授

楊潤雄在社交平台專頁表示，截至今日，全港共有11間中學申請在個別班級恢復全日面授課堂，當中2間於今個星期恢復全日面授，其餘9間擬於9月20日至10月4日期間開始相關安排。另外，教育局亦鼓勵其後滿18歲的學生，盡快接種第二劑疫苗，以加強保護效能。

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