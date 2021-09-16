新冠疫苗｜教局更新全日面授要求　12至17歲學生打一針即符合條件

衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會、新發現及動物傳染病科學委員會昨日（15日）聯同行政長官專家顧問團，公布建議12至17歲人士只接種一劑復必泰疫苗。教育局今日（16日）隨即更新恢復全面面授課要求，只要有7成直接聘用教職員及成年學生打齊兩針滿14天，以及逾7成12至17歲學生接種一針疫苗滿14天，便可申請恢復全日面授，舊要求下，12至17歲學生需接種兩針才計入「有效人數」。



教育局。(李澤彤攝)

教育局今日（16日）去信全港中小學、幼稚園、私立學校等，公布更新2021/22學年全日面授課堂及相關活動的安排。即參考專家意見，接納12至17歲學生只打一針，亦可計入學生接種人數70%之內，申請恢復全日面授。

至於半天面授的學校，如個別12至17歲學生接種最少一劑疫苗並滿14天，又或18歲以上學生打齊兩針滿14天，學校可安排相關學生在上學的另一個半天進行非學術性課外活動，如音樂、體育活動。

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已申全日面授學校毋須重覆遞交

教育局說，學生年齡以學校遞交申請時為界限，其後剛滿18歲的學生，雖暫未接種第二劑疫苗，但在全校或個別級別全日面授當日作有效人數計算。

教育局說，達要求的學校在獲法團校董會或校董會同意後，可在全校或個別級別安排全日面授的目標日期前最少四個工作天向教育局申請，教育局約兩個工作天會確認申請。教育局說，此安排不適用於提供非正規課程的私立學校；而早前已經通知教育局安排全校或個別級別恢復全日面授的學校， 毋須重複遞交。