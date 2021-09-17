衞生署署長陳漢儀退休　衞生防護中心總監林文健升職　下周二接任

政府今日（17日）宣布衞生防護中心總監林文健將於下周二（21日），接替陳漢儀，成為新一任衞生署署長。公務員事務局局長聶德權表示，林擁有豐富的專業知識和經驗，深信他定能帶領衞生署面對未來的挑戰。

翻查資料，林文健是次升職連跳兩級，由D4級升至D6級，月薪將達27.3萬元，薪金增幅約8.8%。



林文健於1997年7月加入衞生署任職醫生，於2008年8月晉升為首席醫生，於2013年7月晉升為衞生署助理署長，並於2020年6月晉升為衞生署副署長。疫情期間，亦不時可見林文健的身影，他於今年1月突然代替黃加慶，出任衞生防護中心總監。

至於即將展開退休前休假的陳漢儀，於1988年2月加入衞生署任職醫生，於1996年7月晉升為首席醫生，於2000年8月晉升為衞生署助理署長，於2009年5月晉升為食物安全專員，並於2012年6月出任衞生署署長至今。

翻查資料，衞生署署長屬首長級公務員第六級（D6），月薪達27.3萬元，年薪327.6萬元；林文健是次升職連跳兩級，由D4升D6，年薪將增加26.4萬元，增幅約8.8%。

聶德權表示，陳漢儀服務政府33年，表現專業，盡忠職守，出任衞生署署長以來，帶領衞生署透過促進健康、預防疾病、醫療護理和康復服務的工作，保障市民健康，面對嚴峻新冠肺炎疫情時，帶領部門迎難而上，面對挑戰。

聶德權又認為，林文健擁有豐富專業知識和經驗，具備出色領導和管理才能，相信他能帶領衞生署面對未來的挑戰。