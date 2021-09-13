跑馬地新鮮糧食店豬肉樣本含禁用防腐劑二氧化硫　可致氣喘等徵狀

食物環境衞生署食物安全中心今日（13日）公布，從跑馬地景光街1號新鮮糧食店抽取新鮮豬肉樣本進行化驗，在其中一個樣本中檢出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫。中心指，對二氧化硫有過敏反應的人食用後，可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀，現正就事件跟進。



中心發言人表示，中心透過恆常的食物監察計劃，從跑馬地一新鮮糧食店抽取該新鮮豬肉樣本進行化驗。結果顯示，該樣本含百萬分之四十八點四的二氧化硫。

根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款五萬元及監禁六個月，中心已知會涉事商戶上述違規事項。

二氧化硫可使肉類色澤更鮮明

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，但根據《規例》不得用於新鮮或冰鮮肉類。個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒，業界必須遵守法例規定，不可售賣摻雜二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類；市民則應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類。