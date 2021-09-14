強制檢測｜19間學校爆流感上榜　涉迦南幼稚園、真道書院小一

開個踏入第三周，愈來愈多學校爆流感。食物及衞生局周一（13日）晚上公布強制檢測公告，有19間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於其病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，有15間幼稚園及4間小學的小一班，被納入強制檢測公告，師生等須於最遲周三（15日）完成檢測，或最遲周五（17日）交回樣本瓶。上榜學校包括九龍塘迦南幼稚園(窩打老道)/迦南幼兒園(窩打老道) 、朗思國際幼稚園(馬鞍山)、浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部)一年級及真道書院一年級等。



另因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的輸入個案，兩個指明地方的人士需要再次進行檢測，包括梅窩的梅窩中心中國熊及梅窩銀輝大廈A座羅馬餐廳。



▼9月13日強制檢測公告詳情▼



公告列明有19間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於其病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，有15間學校及4間學校的指明級別亦被納入強制檢測公告。

15間學校包括：保良局曾星如幼稚園、聖公會聖基道幼兒園（葵涌）、聖公會荊冕堂士德幼稚園、欣苗幼稚園、仁愛堂陳鄭玉而幼稚園暨幼兒園、金巴崙長老會青草地幼稚園、朗思國際幼稚園（馬鞍山）、協康會大窩口中心（特殊幼兒中心）、基督教香港崇真會恩樂園、 香港耀能協會橫頭磡幼兒中心、保良局鄧碧雲紀念幼稚園、迦南幼稚園（窩打老道）／迦南幼兒園（窩打老道）、 港澳信義會錫安紀念幼稚園、保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園及東華三院徐展堂幼稚園。

任何人於8月31日至9月13日期間，曾身處於學校超過兩小時的人士，須於9月15日或之前接受檢測，假如受檢者選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶作檢測，則須於9月17日或之前交回已樣本收集瓶。

政府指，有19間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於其病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，有15間學校及4間學校的指明級別亦被納入強制檢測公告。

4間小學小一也因同一情況納入強制檢測，四校為：保良局志豪小學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（小學部）、華人基督教聯會真道書院及聖公會青衣邨何澤芸小學。於8月31日至9月13日期間曾在校的一年級學生，及曾面授該級別學生的指明學校老師，須於9月15日或之前接受檢測。

華人基督教聯會真道書院小一師生需強制檢測。（資料圖片）

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至9月14日) ▼



梅窩中國熊、羅馬餐廳須再強檢

公告列明，因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的輸入個案，患者離港前曾到訪的兩個指明地方再次進行檢測。於8月26日下午6時至下午10時身處梅窩的梅窩中心中國熊的人士，以及於8月17日中午12時至下午6時或8月26日下午1時至下午6時期間身處於梅窩銀輝大廈 A 座羅馬餐廳的人士，須於9月15日或之前完成強制檢測，當局指為謹慎起見，已經完成疫苗接種人士亦需檢測。若受檢人士於9月11日至9月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。