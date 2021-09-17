強制檢測｜12學校爆流感上榜　涉聖嘉勒小學、培道小學等幼稚園部

食物及衞生局今晚（17日）公布強制檢測公告，再增12間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，11間幼稚園/幼兒園/幼兒中心及1間學校的指明級別亦被納入強制檢測公告。訪客及師生等須最遲於下周日（19日）完成檢測，或最遲下周二（21日）交回樣本瓶。上榜的學校包括培道小學幼稚園、九龍禮賢學校幼稚園部及聖嘉勒小學幼稚園部。



▼9月17日強制檢測學校名單▼



公告列明，12間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，11間幼稚園/幼兒園/幼兒中心及1間學校的指明級別亦被納入強制檢測公告。

最遲周日接受檢測

11間學校包括：美樂中英文幼稚園/幼兒園（景峰花園分校）、仁濟醫院山景幼稚園/幼兒中心、聖嘉勒小學（幼稚園部）、東華三院田灣（一九九六至一九九七總理）幼稚園、基督教宣道會茵怡幼稚園、仁濟醫院友愛幼稚園/幼兒中心、培道小學（幼稚園）、天主教聖安德肋幼稚園、珈琳中英文幼稚園及珈琳幼兒園（裕豐大廈）、香港靈糧堂荃灣幼稚園及九龍禮賢學校（幼稚園部）。

任何人於9月4日至9月17日期間，曾身處於學校超過兩小時的人士，須於9月19日(下周日)或之前接受檢測。假如受檢者選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶作檢測，則須於9月21日或之前交回已樣本收集瓶。

嶺英公立學校小一師生強制檢測。(資料圖片)

打鼓嶺嶺英公立學校小一師生強制檢測

另外，北區打鼓嶺嶺英公立學校小一級也因同一情況納入強制檢測名單，於9月4日至9月17日期間，曾在校的一年級學生，以及曾面授該級別學生的指明學校老師，須於9月19日或之前接受檢測。