羅致光：4間互助幼兒中心完成重整加人手　轉型提供幼園課餘託管

雙職父母對託兒和課餘託管需求大，勞工及福利局局長羅致光今（19日）在網誌撰文表示，自2021/22年度起分階段重整19間互助幼兒中心，通過增加社工和支援人員，轉型為3至6歲以下學前兒童提供課餘託管服務。截至今年8月，已有4間中心完成重整。



雙職父母對課餘託管需求大。（資料圖片）

羅致光在網誌解釋發展幼稚園課餘託管服務理念，他稱數年前未加入政府時，曾探訪一間互助幼兒中心，居民發揮鄰里互助精神，理念很好，但推行上卻遇到不少困難，雖有義工卻人手不穩定，會因欠人手而未能提供支援，造成使用率偏低。

重整互助幼兒中心 加強學前兒童照顧

另一方面，目前課餘託管服務只提供予小學或以上學生，家長唯有讓幼兒報讀上、下午幼稚園，以長時間上課來解決託管的問題。他指，社會福利署經研究後，決定透過重整互助幼兒中心加強對學前兒童的照顧服務。

服務名額規劃比率納入《準則》 去年推幼兒中心家長津貼

羅致光又列舉任內多個已落實的幼兒服務發展策略，包括為資助幼兒中心服務名額制訂合適規劃比率，去年3月將規劃比率納入《香港規劃標準與準則》；中短期方面，透過不同發展項目，如賣地計劃、「私人土地作福利用途特別計劃」等，增加資助幼兒中心名額等。另外，在2019/20學年，提高受資助幼兒中心的資助水平，由兩成倍增至四成，去年2月推出「幼兒中心家長津貼」，資助家長使用資助幼兒中心服務。