竹篙灣外傭檢疫9.19日起暫停預約　羅致光：明白僱主搶位壓力大

竹篙灣檢疫中心周二(14日)9時起提供800個單位予完成接種新冠疫苗的抵港外傭檢疫，僱主及外傭中介可透過勞工處網站的系統預訂。外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示收到不少僱主反映早上8時半已埋位等網站開，但不足十分鐘已即額滿，勞工及褔利局昨晚（17日）公布，周日起（19日）將暫停接受預約，稍後檢視流程再公布預約詳情。



在竹篙灣檢疫中心開放預約當日，不少僱主已反映搶檢疫房間相當困難，更有僱主留言表示：「8分鐘full哂，難搶過mirror」。徐曉彤表示收到個案，8時多已在等網站開，一開12分鐘已額滿。而不少僱主向她表示搶完檢疫中心又要搶機票，同時要看住來港機票日期與價錢，徐曉彤說：「有僱主已反映現在只餘下國泰航空機位可以BOOK，所以一開網站即刻搶晒9月20日至10月19日共1500個位，不過關鍵係唔好又停航，連國泰航空都停埋就企喺度。我覺得政府應分批給早段已批visa 的傭工申請先，而不是要我們去搶位。」

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勞工及褔利局局長羅致光今日（18日）出席電台節目時表示，明白每日9時要準時「搶位」壓力相當大，他指原本每日開放50間房供預約是為方便用家，但卻變成準時搶位，指此舉壓力大且失落感嚴重，並同意有人指是折磨：「想像自己係佢哋（僱主）都發惡夢，係相當大挑戰」。他強調當局會檢視做法，檢視預約流程、房間數目及後勤安排，稍後再作公布。

增加外傭來港名額 恐「欲速則不達」

羅致光表示，過去9天內，在200名到港菲傭中，確診率達7%，如增加來港外傭名額，令確診數字增加，更易啟動熔斷機制，令僱主仲大失預算，反而「欲速則不達」。

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