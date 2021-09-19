渠務署修築3.8公里元朗人工河道　紓緩市中心水浸風險

發展局黃偉綸今日（19日）發表網誌，稱為紓緩元朗市中心的水浸風險，渠務署修築了一條長約3.8公里的人工河道「元朗排水繞道」，可截取元朗集水區4成雨水，能不經市中心的明渠，直接流往錦田河，再排出海。

黃偉綸又指，署方在「元朗排水繞道」下游開闢了相等於10個標準足球場的人工濕地，濕地內有超過130種植物生長，曾記錄到115種鳥類棲息。



渠務署2006年在元朗以南建成一條「元朗排水繞道」，以紓緩元朗市中心的水浸威脅。（發展局圖片）

黃偉綸說，元朗平原位處低窪地區，過去經常受到水浸威脅。渠務署在2006年，於元朗市以南完成興建總長約3.8公里、闊20多米的「元朗排水繞道」。

暴雨會讓上游洪水排到錦田河

黃偉綸表示，這條人工河道可以截取元朗集水區4成雨水，不經市中心的明渠，直接流往錦田河，再排出海。在元朗排水繞道下游尾段、與錦田河交匯處前，設有旱流抽水站和充氣堤壩，可控制排水繞道的水位，而在暴雨情況下，充氣堤壩會自動排氣及下塌，讓上游洪水排到錦田河，減低水浸風險。

此外，下游採用了「混凝土草格」人工植草方法，河底混凝土的表面滿布孔洞，洞中鋪有泥土供植物生長。

圖示元朗排水繞道的人工濕地。（發展局圖片）

開闢約7公頃人工濕地

黃偉綸又指，署方在「元朗排水繞道」下游開闢了面積約7公頃，相等於10個標準足球場的人工濕地。另外，排水繞道的旱流會先經過濕地內的蠔殼池、碎磚池和蘆葦圃，進行天然過濾及淨化，減少水內養份，以免紅潮出現。

持續監察結果顯示，濕地內有超過130種植物生長，曾記錄到115種鳥類棲息。