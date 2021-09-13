黃偉綸指土地短缺遠高於1200公頃　擬邊填海邊規劃加快覓地建屋

2016年發表的《香港2030+》規劃遠景與策略提到本港土地短缺量約為1,200公頃，而政府即將更新有關規劃策略研究。發展局局長黃偉綸接受《大公報》及《文匯報》專訪時透露，最新評估土地短缺量遠多於當年估算，預告未來新界北發展將多於現時的1,500公頃。

為加快供應土地，黃偉綸稱擬從兩方面修訂城規條例，包括檢視公眾申述程序，並考慮簡化公眾諮詢程序。至於早前有指將檢討濕地緩衝區的發展限制，黃偉綸指或會參考檢視棕地做法，先針對接近交通基建的用地。



發展局局長黃偉綸接受《大公報》及《文匯報》專訪，透露最新評估土地短缺多於1200公頃。（資料 圖片）

政府將於下月新一份《施政報告》發表後公布最新《香港2030+》報告。黃偉綸於相關訪問中透露，因考慮到土地供應專責小組提出考慮的因素，包括改善居住環境及雙老問題，最新估算的土地短缺將多於2016年時發表的1,200公頃。

中部水域人工島擬提早一年填海 2033年首批居民入伙

公布最新《香港2030+》報告時，政府將一併交代解決方案，黃偉綸指未來新界北發展將不限於現時1,500公頃，會視乎情況納入研究接近現有具潛力發展區的用地，或開始新的研究。此外，「明日大嶼願景」於中部水域人工島填海工程，政府正研究加快推展，擬提早一年於2026年開始填海工程，並一邊填海一邊作規劃，料於2033年有首批居民入伙。

黃偉綸提到或參考檢視棕地的做法，檢視濕地緩衝區的發展限制。（資料圖片）

擬縮城規申述時間 簡化公眾諮詢程序

現時城規會先設2個月的公眾查閱時間，其後城規會須在9個月的法定時限內對申述個案作出考慮及向行政長官會同行政會議提交草圖，而行政長官最多可把上述時限延長多6個月。早前政府曾提出研究修訂城規條例，黃偉綸指擬從兩方面考慮修訂，包括縮短修訂發展的申述時間，由最多17個月減至一半或六成；並檢視公眾提出進一步申述的程序。他亦指，當局亦考慮會否簡化公眾諮詢程序， 包括新發展區現有三個階段的公眾諮詢。

擬先檢視近交通基建濕地的發展可能

黃偉綸提到濕地緩衝區的發展限制，精簡發展管制督導小組將就此進行研究，提升保育功能之餘，有效運用相關土地。他指將會檢視全部濕地，或會參考檢視棕地的做法，先針對接近交通基建或基建相對健全的用地。而當局亦會優先聚焦有發展潛力的綠化地。