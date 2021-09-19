大澳花燈節中秋不亮燈　今赴水鄉市民感理解：無人想屋企有人喧嘩

「大澳水鄉花燈節」在昨日（18日）中秋節前周末因大批市民湧入，水鄉被逼爆，嚴重阻礙島上居民生活，導致要提早熄燈，主辦單位更漏夜決定中秋正日及追月夜不會亮燈，到今日（19日）周日，東涌巴士站乘巴士往大澳人潮仍絡繹不絕，不過由於巴士公司不時開出加班車，巴士站未見人龍。有市民表示，擔心大澳今日同樣逼爆，會早去早回，未必留到晚上，不想影響居民：「始終人哋屋企，我哋好似去咗打攪人哋，你都唔想有人喺你屋企喧嘩。」



今日﹙19日﹚中午記者到東涌巴士站，仍有絡繹不絕的人潮乘搭往大澳的巴士。（鄭子峰攝）

巴士加密班次疏導入水鄉人流

中午12時的東涌巴士總站，高峰時約30人排隊等車，而前往巴士站的人流亦絡繹不絕，不過巴士班次密，連同加班車，大約少於5分鐘就有一班車，所以未見人潮湧玩。

市民憂今日續逼爆決定早去早回：我哋好似去咗打攪人哋

鄭小姐今日與3名友人同往大澳，她表示早已計劃到大澳遊玩，無刻意打算看花燈，假如今日同樣逼爆，相信晚上前便會離去，早去早回，志在與友人同遊，除非人流少才可能觀看花燈。

鄭小姐認為，人流過多確會影響居民：「始終人哋屋企，我哋好似去咗打攪人哋，正常你自己屋企都唔想有人喧嘩，但係如果早啲走就可能好啲嘅。」她亦稱，相信遊人有助促進大澳經濟。

是否看到花燈只隨緣 市民：始終影響到人

另一位往大澳的市民冼小姐表示，今日只是打算閒遊大澳，是否看到花燈則「隨緣」，對於花燈不會於中秋節亮起，她表示：「都無辦法嘅，始終影響到人，﹙遊人﹚下次唔好等高峰期先嚟。」

▼9.12大澳水鄉花燈節首個周日亮燈▼

