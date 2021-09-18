花燈節引遊人逼爆大澳　警方人潮管制　市民：百年難得一遇

每逢中秋節，賞燈是不可或缺的節日活動，今年大澳花燈節早於上周六（11日）亮燈，引來不少市民到場「打卡」。適逢中秋節前的周末，大澳今晚（18日）人流更是絡驛不絕，根據市民在Facebook群組「生於大澳 長於大澳」的照片，賞燈的遊人逼滿大澳，更要出舫警員到場維持秩序，不准遊人進入大澳街市街。有市民留言指，情況百年難得一遇，亦有人不滿：「嚴重影響居民生活」。



警方晚上回覆查詢稱，因應活動調派適當人手在大澳作人群控制及交通管理，以維持公眾安全及公眾秩序；主辦機構其後決定提早結束活動，人員遂協助疏導人流，人潮和平有序地散去。



「大澳水鄉花燈節」今年踏入第四屆，由民間組織「大澳非茂里」和非牟利機構「香港開心D」主辦，今年主題為「留下來的水鄉情」，主辦單位希望在疫情下，喚醒港人珍惜眼前人；近3,000個手繪花燈將亮燈至本月底，與市民同慶中秋。

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花燈節亮燈後引來不少市民特意到大澳「打卡」，帶動大澳一帶的人流。適逢中秋節前的周末，大澳今晚（18日）人流更是絡驛不絕，根據市民在Facebook群組「生於大澳 長於大澳」的照片，賞燈的遊人逼滿大澳，警方更加需要出動維持秩序，不准遊人進入大澳街市街。有市民留言指，情況百年難得一遇，亦有市民表示「嚴重影響居民生活」。雖然不少人留言指現場很有氣氛，但亦擔心離開時交通會非常擠迫。

警方表示，因應大澳花燈節活動，今日調派適當人手在大澳作人群控制及交通管理，以維持公眾安全及公眾秩序；主辦機構其後決定提早結束活動，人員遂協助疏導人流，人潮和平有序地散去。