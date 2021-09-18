新冠疫苗｜增1.1萬人打第一針　 3200人預約打復必泰　創近月新低

新冠疫苗接種計劃推行第205日，本港今天(18日)有1.1萬人接種第一劑疫苗，2.8萬人打第二針，累計近440萬人已接種第一針，佔合資格接種人口的65.3%。另外，今天有3800人預約打針，當中約700人預約打科興疫苗，3200人預約接種復必泰疫苗，創下近四個月以來的新低。

過去24小時共有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中一人留院觀察。



截至今日晚上8時的過去24小時，共有40,445人接種了疫苗，當中11,500人打第一針，28,945人打第二針。若以疫苗款式劃分，今天有1萬人打科興疫苗，約3萬人打復必泰疫苗。在社區接種中心，科興疫苗今天的接種率是94%，而復必泰疫苗則是89%。

本港累計接種劑次為8,356,527，當中4,398,799人已接種第一針，佔合資格接種人口的65.3%。另外，今天有3800人預約接種時間，當中700人預約打科興疫苗，3200人預約打復必泰疫苗，預約接種復必泰疫苗的人數是今年5月中以來的新低。

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截至今日零時零分，過去24小時共有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中四人已經出院，一人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。