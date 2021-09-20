新冠肺炎．9.20｜增5宗輸入個案　打針即日籌周三起開放予全部人

本港今日（20日）新增5宗確診，全屬輸入個案，其中4人均已打齊兩針疫苗，換言之，本港已連續34日本地清零。

政府亦公布，由星期三（22日）起，21間社區疫苗接種中心將為所有有意接種疫苗的合資格人士提供「即日籌」，讓他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種疫苗。



食衞局指正着手更新本港疫苗接種紀錄，在接種紀錄加上出生日期，以配合國際入境規定，包括符合英國政府最新的疫苗紀錄要求，予已打針的港人符合入境免隔離條件。當待相關安排落實，將再公布詳情。



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▼9月20日強制檢測名單▼



新冠疫苗｜打首針低位回彈 接種率升至65.5% 聶德權谷長者打針

【23:05】港府開放疫苗接種計劃踏入第207日，本港今（20日）共有約2.4萬人接種疫苗，當中7,500人是打首針，按日回升1,300人，自昨日新低回彈。預約接種疫苗人數連日來俳佪低位，僅得4,000人於網上登記，但已較昨日微增800人。本港至今累計已有65.5%合資格接種人士，已接種最少一劑疫苗，佔全港人口58.8%。

公務員事務局局長聶德權今日出席「沙田區長者健康講座暨長者新冠疫苗接種日」講座，他表示，360名出席長者中，有70%、250人即場接種復必泰疫苗，或到源和路體育館接種科興疫苗。

強制檢測｜26間幼稚園、小學爆上呼吸道感染上榜 將軍澳佔最多

【22:26】本港26間幼稚園、小學爆發上呼吸道感染，全部被納入強制檢測之列，將軍澳佔最多有三間學校，馬鞍山、鑽石山、九龍塘、大埔等區各有兩間上榜，名單包括北角高主教書院幼稚園部、尚德邨將軍澳循道衛理幼稚園、星河明居鑽石山靈糧幼稚園、將軍澳康盛花園比華利中英文幼稚，以及石塘咀聖公會聖彼得小學三年級和九龍塘畢架山小學就讀二年級等校師生。

受檢人士需最遲在本周三「追月」（22日）日前往採樣，如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本周五（23日）或之前交回。

新冠肺炎疫情暑假回穩 會展個半月辦25個實體展覽 130萬人參觀

【21:40】全球疫情持續，展覽業受到打擊，不過隨著本地轉趨回穩，情況稍見好轉。香港會議展覽中心（管理）有限公司於約一個多月的暑假檔期，在灣仔會展中心舉行25個實體展覽，包括書展、運動消閒、教育主題等，吸引逾129萬名訪客，有別去年同期受疫情影響的「零展覽」紀錄，其中「國際移民及置業博覽」更是繼今年3月後，再於會展續辦。



公司表示，很高興暑假期間出現久違的人流暢旺情景，並積極與國際主辦機構保持緊密聯繫，做好準備以迎接各項活動重臨。

▼7月14日，書展停辧一年再度開鑼▼



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新冠疫苗｜港府周三認可新西蘭、以色列等10國針卡 打齊針可回港

【19:17】港府周三（22日）凌晨零時起，再認可更多國家的針卡，包括伊朗、智利、新西蘭、以色列、摩洛哥及巴拿馬等。身處高風險地區的港人，只有完成疫苗接種便可以回港。

新冠疫苗｜針後做乳癌PET檢查現8成假陽性 乳癌基金籲隔四至六周

【18:45】新冠疫苗接種計劃開展半年，香港乳癌基金會（基金會）引述國際研究，指打針三星期內做乳癌常見檢查PET(正電子)掃描，乳癌假陽性近八成，接種反應更強的復必泰疫苗，情況會更明顯。有接種者打針後部份位置腫脹達三厘米。有醫生解釋，打針會引起淋巴反應，PET掃描除了追蹤癌細胞，亦會偵測到淋巴變化因此會「著燈」，建議接種後四至六周才做PET掃描。

31間學校申全面復課 楊潤雄：下周一有學校恢復全校面授課堂

【17:39】新冠疫情緩和，如學校欲申請復課，分別需有7成教職員及學生接種疫苗。教育局局長楊潤雄今日（20日）表示，至今收到31間學校申請，當中29間申請個別級別復課，2間學校申請全日復課。楊又指，本月27日會有首間學校，恢復全校面授。

教育局局長楊潤雄今日（20日）出席活動後表示，本月27日會有首間學校恢復全校面授。（盧翊銘攝）

水上樂園明日開幕 首日4000人入場 劉鳴煒：門票銷情如預期理想

【14:52】海洋公園水上樂園明日（21日）中秋節正日正式開幕，特首林鄭月娥、海洋公園主席劉鳴煒等今日（20日）先出席水上樂園開幕儀式。劉鳴煒透露，水上樂園門票銷情理想，預期明日首日有近4,000人進場，待運作暢順後，容納人數將提升，而稍後的假日和周末時段門票亦售出「八八九九」，日後將視乎季節及假期時段調整價格，以反映需求。

至於海洋公園早前有意邀請競投者合作發展3個主題區，劉鳴煒指，現時已開啟招標程序，10月中將收到競投者的提案，明年初正式招標，預料明年中完成設施。

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新冠肺炎｜今新增5輸入個案 打針即日籌周三擴至所有合資格人士

【14:20】衞生防護中心公布，截至9月20日零時零分，本港新增5宗確診個案，至今本港個案累計12,166宗。新增個案全屬輸入個案，其中4人均已打齊兩針疫苗，換言之，本港已連續34日本地清零。

【14:20】政府公布，由星期三（22日）起，21間社區疫苗接種中心將為所有有意接種疫苗的合資格人士提供「即日籌」，讓他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種疫苗。

發言人表示，「即日籌」的安排自7月29日實施以來運作暢順。在評估實際情況後，決定將「即日籌」安排擴展至所有合資格接種的人士，進一步方便市民接種疫苗。」

在新安排下，只要該21間社區疫苗接種中心尚有剩餘接種名額，市民便可以即場接種疫苗，毋須預約。

疫苗抽獎｜建造業議會推工友限定大抽獎 頭獎30萬元簽賬額

【13:37】政府近日連番「谷針」，不同機構及企業亦響應。建造業議會今日（20日）宣布，與業界推出大抽獎，送出合共330萬獎品予已接種疫苗的建造業註冊工友，超級大獎為30萬元的預付卡簽賬額，或信用卡免找數簽賬額。

▼9.19大澳水鄉花燈節亮燈▼



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大澳水鄉花燈節逼爆 中秋熄燈 主辦方：有人橋上設腳架恐人踩人

【11:15】因人太多逼爆，「大澳水鄉花燈節」日前決定不會於明日中秋節（21日）及後日中秋節翌日（22日）亮燈。活動主辦方、「大澳非茂里」創辦人張敏芳今日（20日）指， 因有遊人在跨涌橋設置腳架等，導致發生橋上人逼人情況，居民也難回家，為顧及安全及大澳居民需要，決定中秋正日「熄燈」。她強調，團隊成員為義工，控制人流非他們責任，認為警方應增派人手維持秩序。

疫苗抽獎｜李嘉誠基金會2000萬禮券 得獎名單揭盅 即對有無中獎

【09:01】長江實業、長江和記聯同李嘉誠基金會響應政府疫苗接種計劃，透過大抽奬活動送出總值港幣2,000萬元的精選禮券予完成接種疫苗的市民，頭獎為價值港幣500萬的長江集團精選禮券組合，名額1個，二獎為價值港幣300萬的長江集團精選禮券組合。36位得獎者早前由電腦隨機抽出，得獎名單今日（20日）揭盅，立即查看中獎者係咪你。提提幸運兒，長實指，得奬者須於9月30日或之前透過發送電郵聯絡主辦單位安排領獎，否則將被視為放棄相關奬品。

▼即看長實/長和/李嘉誠基金會大抽獎結果▼



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中秋節｜憂船期延誤應節水果要空運 欄商指有款生果加幅高達三成

【08:00】新冠肺炎疫情帶來的連鎖效應，早已蔓延至航運業，香港麥當勞於早前宣布，因船期延誤，將暫停供應脆香雞翼。但受影響的食品當然不止雞翼，明天（21日）就是農曆八月十五中秋節，水果作為應節食品，今年的價格亦無可避免地急升。有油麻地果欄東主透露，今年中秋節的水果，為免受船期延誤影響品質，大部分改為空運到港，其中有一款水晶梨的加價更高達三成。「以前綠色水晶梨，不嬲係船運，幾十年嚟都係船運。今年破天荒喇！幾乎全部用晒飛機到。」

中秋節｜以果籃銷情看哪個行業最好景 果商︰6800元果籃王銷量減

【08:00】明天就是農曆八月十五中秋節，隨著新冠疫情放緩，本港經濟逐步回暖，油麻地果欄上周二（14日）亦人頭湧湧，疫情似乎無阻市民買水果的意欲。不過果欄東主有苦自己知，指從不同行業的購買量及金額，可推斷經營海外物流、又或美容院等受疫情嚴重打擊，間接減少他們中秋節的生意額。

果欄東主亦發現，港人近年更願意購買貴價水果，估計由於港人被困於香港逾一年，只能吃日本水果解「鄉愁」。「香港人衰啲講句，當日本半個鄉下嘛，一年起碼去一兩次，冇得去咁點？食住先。」

此外，亦有位於九龍城的水果店負責人透露，因消費力較強的國內旅客無法到港，店內售6,800元的果籃王，銷量明顯減少，現時銷量最理想為1,000元的中價果籃。他盼望經濟好轉，令市民於中秋節更樂意消費，「希望有人買下生果賞月，生意唔會好似上年咁淡。」

中秋節｜水晶梨非日本主流？晴王提子譯名錯誤？一文揭曉水果秘聞

▼9.19大澳水鄉花燈節盛況▼



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▼海洋公園水上樂園9.18搶先玩▼



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昨日總覽：新冠肺炎．9.19｜增3輸入個案 下月4日起無打疫苗往英格蘭需檢疫

增3宗輸入個案 患者由菲律賓、卡塔爾抵港 已打齊兩針疫苗

新冠疫苗｜打首針人數創5個月新低 3200人預約跌至4個月谷底

英國更新入境限制 疫苗紀錄要有出生日期 港府研為針卡加資料

中秋節｜大澳水鄉花燈節助食肆生意增三成 縮舉辦日數減影響居民

大澳花燈節主辦單位：民間自發難控制人流 居民：條橋逼到走唔郁

▼9.15「來港易」實施首日深圳灣口岸情況▼

