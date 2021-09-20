港大生容頌禧保釋覆核案　控方指熱中政治　官信加強條件已足夠

港大學生會評議會於本年7月通過，悼念七一刺警案疑兇梁健輝動議。4名港大學生會成員事後被控宣揚恐怖主義等罪，只有被告容頌禧在裁判法院獲批保釋，控方就此提出覆核，但遭法官杜麗冰拒絕。杜官今(20日)頒下判辭解釋，指控方雖力陳曾稱熱中政治，與本土派有聯繫，亦有出席當晚會議，但也考慮到辯方指容來自良好家庭，及想重返校園等，認為只要施加額外保釋條件，容將不會繼續作出危害國安的行為，最後批准容保釋。



指容曾指刺警疑兇是英雄

法官在判辭先引述控方的陳詞，指案中的第四被告容頌禧不單出席涉案會議，投票支持該動議，在動議通過前後，強調疑兇梁健輝為英雄，被共產黨指為恐佈分子的人亦為英雄。容亦指，梁展現了人性中最美好的一面。

控方亦指，容於去年12月中的會議中，表達自己熱中政治，他和本土派的聯繫，以及「反抗」的觀念。

容來自良好家庭

容的律師則稱，容來自良好家庭，其父母分別為老師和社工，兄弟亦正就讀大學。容的學業成績優異，若獲得保釋，將可重返校園，在新學年繼續其學業。律師強調，容並非學生會的幹事會成員，涉案動議亦已被撤回。

法官考慮控辯雙方的陳詞及席前的文件，認為若施加額外的保釋條件，包括增加1名5萬元人士擔保等條件，容將不會繼續作出危害國安的行為。法官亦認為容潛逃和重犯的風險不高。

案件編號：HCCP446/2021