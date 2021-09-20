民間電台涉非法廣播脫罪　官判律政司上訴得直　但案件不用重審

民間電台於2014年在天星碼頭涉非法廣播遭票控，惟原審時通訊辦職員被指搜證時涉接收非法廣播，違反《電訊條例》，職員最終拒絕作供，民間電台被裁定表證不成立脫罪。律政司不服提出上訴，高等法院法官今（20日）頒判體，裁定律政司上訴得直，考慮到違例者只判罰款及案件相關情況，下令案件不用重審。



上訴人為律政司司長，被告為民間電台台長曾健成，及海昇科技有限公司。兩名被告同被控1項「無牌維持電訊設備」，曾健成另被控1項「藉未領牌的電訊設施發送訊息」。

高等法院法官今在判辭裁定，涉案通訊辦職員的行為屬官方行為，二人的行為不受《電訊條例》的刑事法則所約束。因此，原審裁判官給予兩人警誡，亦屬犯錯。

惟法官認為，本案雖有一定嚴重性，被告亦非首次干犯此罪，但該罪的罰則只是罰款。考慮控方從沒有向通訊辦職員發出傳票，令二人必須繼續作證，更容許二人不再作證。通訊辦職員是可以繼續作證，只是在原審裁判官警誡下，行使權利不回答。 法官最終決定，案件不作重審。

案件編號：HCMA211/2020