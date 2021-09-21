疫苗抽奬｜推第二個凱滙單位須500萬人打針　達標日延至11月30日

【疫苗/抽獎/凱滙/信和/華置】信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團7月底預告，若9月底有500萬本港居民接種最少一劑疫苗，將會加碼送贈另一凱滙一房單位，價值1,200萬元。惟截至昨晚（20日），僅得441萬人已打首針，與目標距離近60萬，餘下僅10日，達標無望。

不過，主辦方今(21日)宣布喜訊，宣布延長第二輪抽獎活動登記日期至2021年11月30日，以鼓勵更多香港市民接種疫苗，邁向全港500萬以上人口接種疫苗目標。

同時宣布將捐出200份每份價值港幣1萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，透過抽獎活動送予 70 歲及以上並已接種疫苗的香港居民。



信和及華人置業集團將推出第二輪抽獎，加碼送出觀塘凱滙一房單位。(資料圖片/盧翊銘攝)

▼直擊觀塘豪宅凱滙第二個作打疫苗抽獎一房單位▼



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第二輪抽獎活動終極大獎的截止登記日期至2021年11月30日下午5時30分

登記網址：按此

過去得獎名單：按此

率先推出打疫苗抽巨獎的信和及華置，於9月8日進行首輪大抽獎。首輪送出的首個單位為凱滙3座47D，屬高層單位，內部間隔四正，地方光猛、窗口露台面向西北方，遠眺飛鵝山、獅子山。是次再送出的凱滙單位再升級，為5座43樓K單位，面積約468平方呎，價值約1,200萬元，比首輪送出的單位更大亦更貴，單位露台座向東南，景觀相當開揚，前方可遠眺藍田和秀茂坪市景，右邊一片維港海景映入眼簾。

35歲廚師李先生成為逾250萬登記人士中的幸運兒，奪得價值1,080萬元的觀塘凱滙一房單位，「兩針」做業主。涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，及首年管理費，均由贊助單位支付。

任職廚師的李先生早前參與疫苗大抽獎，獲贈觀塘凱滙一房單位，榮登業主。(資料圖片)

▼直擊獲送的1080萬抽獎禮物 凱滙3座47D單位▼



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至昨尚欠59萬人打首針 10日內難達標

信和及華置加碼送出另一間凱滙一房住宅單位進行第二輪大抽獎，樓面面積約468平方呎，價值約1,200萬元。但近月接種首人數明顯回落，每日打針人數不足一萬人，截至昨晚上8時，已接種首針的本港市民共錄得441萬人，即尚需59萬人始能達標，距離月底僅餘10天，即平均每天需有約5.9萬人打針，較單日最高4萬人尚要多一半，基本上不可能達標。

信和︰達標日延至11月30日

信和今日（21日）宣布，為鼓勵更多香港市民接種疫苗，延長第二輪抽獎活動登記日期至2021年11月30日，若於截止登記日期或之前，全港有500萬或以上人口已接種至少一劑新冠疫苗，凡年滿18歲並已接種疫苗的香港永久居民均可參加抽獎。

加推200份各1萬元簽賬額供70歲及以上長者抽獎

另外，與疫苗接種率無關，基金將額外捐出200份每份價值港幣1萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，以抽獎方式送予70歲及以上已接種疫苗，並於2021年11月30日或之前登記的香港居民。於2021年11月30日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗而年滿70歲的人士，並持有有效香港身份證的香港居民（永久居民及非永久居民），均符合資格參加是次抽獎，可於10月8日上午9時正至2021年11月30日下午5時30分期間登記抽獎。

20份各20萬獎學金特供打針青少年抽獎

在第二輪抽獎，黃廷方慈善基金將捐出20份、每份價值20萬元的獎學金，送予12歲或以上至18歲以下已接種疫苗的青少年，只要在9月30日或之前，於香港接種至少一劑新冠疫苗，均有機會贏取獎學金，較早前已接種一劑或兩劑疫苗的青少年亦符合參加資格，此項與打針人數沒有掛鈎。

獎學金將以預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額形式發放予得獎者的家長或監護人，參加者必須得到其家長或監護人同意方可登記。

除網上登記外，抽獎活動大使亦於指定物業的專櫃櫃台協助公眾人士登記。較早前已以永久居民身份登記參加首輪抽獎而沒有贏得終極大獎的人士，將自動獲納入參加第二輪抽獎而毋須額外登記。